让更多点菜师走进大众餐桌

10月14日，广东烹饪协会、广东省餐饮服务行业协会、广东省餐饮技师协会、汕头市餐饮业协会联合发布了《节约型粤菜点菜服务规范》团体标准。其中提出，餐饮服务机构宜设立职业点菜师，未设立职业点菜师的服务机构的服务人员应具备点菜服务技能。

说起职业点菜师，大多数人可能没有听过。但这其实并不是一个新鲜职业，早在2004年，中国烹饪协会就培养了首批职业点菜师。不过由于其准入门槛较高，供需关系也被框定在高端餐企的服务范围内，更像是精细化的“私人定制”，所以一直未能走进大众视野。

随着我国经济快速发展和人们生活水平的提高，人们不但要吃好、吃饱，更注重营养保健。与此同时，全社会也在大力营造“厉行节约，反对浪费”的氛围，职业点菜师大有用武之地，前景更加广阔。

要让更多职业点菜师走进餐桌，培养相关人才是重中之重。从目前的行业状况来看，大部分餐厅难以负担职业点菜师的用工成本，一条可行之策是不妨挑选现有的优秀服务员进行培训，帮助他们掌握初步的科学点菜服务技能，更快更好地满足公众对专业点菜服务的需求。而从长远来看，人力资源部门、高等院校和行业协会等要联合行动起来，加快制定统一的行业标准，建立系统性、分层化的人才培养体系，满足人们多元化的点餐需求，促成餐饮业和消费者的双赢。（刘琛）