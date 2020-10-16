疫情防控莫松劲
刘奂明
10月13日贵报刊发的社评《越是防控局面向好 越不能麻痹大意》，对每个人都有警醒意义。当前，尽管国内疫情防控形势持续向好，社会生产生活逐步恢复常态，但是全球疫情持续蔓延，我们仍需外防输入、内防反弹。因此，减少扎堆聚集，进出公共场所做好个人防护，依然是防控疫情的必要手段，大家仍需保持高度自觉，切不可盲目自信不拘小节。
随着国内疫情防控持续向好，有些防控阵地渐渐放松警惕。笔者观察到，一些医院、超市虽在门口依旧测量体温，要求进出人员佩戴口罩，但有个别人经检测后，便随心所欲拉下口罩甚至干脆摘掉口罩以便畅快呼吸。
秋冬季是呼吸道传染病的高发期，人们更应该少聚集、戴口罩、勤洗手，随时随地都绷紧安全这根弦。越是防控形势向好，越应该保持清醒的头脑，决不能盲目乐观掉以轻心，否则，稍有懈怠就可能付出沉重代价，以致前功尽弃。
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