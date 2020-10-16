鱼刺卡喉的案例屡见不鲜，多数只要到医院及时处理就行了。然而，一位女子吃鱼不小心吞下一根小鱼刺，竟造成胃肠穿孔！这到底是怎么回事？

广州的卢女士平时以素食为主，前一阵却突发右侧腹部剧痛，到广州中医药大学第一附属医院急诊，检查发现其右中腹部有短线样致密影，医生考虑有锋利的异物穿透了她的胃壁或肠壁，引起胃肠穿孔。该院普外科主任医师陈育忠仔细研究了她的病情后决定立即对其进行剖腹探查+异物取出+胃肠穿孔修补术。一个小时后，异物顺利取出，竟是一根3厘米长的鱼刺！

在医生的追问下，卢女士才想起发病前的一周，家里煎的鱼香脆美味，家人劝她吃了一块，可能不知不觉中吞下了鱼刺。幸好及时手术取出，目前她已顺利出院。（全媒体记者翁淑贤 通讯员吴玮、张秋霞）