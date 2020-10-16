小鱼刺竟致胃肠穿孔
鱼刺卡喉的案例屡见不鲜，多数只要到医院及时处理就行了。然而，一位女子吃鱼不小心吞下一根小鱼刺，竟造成胃肠穿孔！这到底是怎么回事？
广州的卢女士平时以素食为主，前一阵却突发右侧腹部剧痛，到广州中医药大学第一附属医院急诊，检查发现其右中腹部有短线样致密影，医生考虑有锋利的异物穿透了她的胃壁或肠壁，引起胃肠穿孔。该院普外科主任医师陈育忠仔细研究了她的病情后决定立即对其进行剖腹探查+异物取出+胃肠穿孔修补术。一个小时后，异物顺利取出，竟是一根3厘米长的鱼刺！
在医生的追问下，卢女士才想起发病前的一周，家里煎的鱼香脆美味，家人劝她吃了一块，可能不知不觉中吞下了鱼刺。幸好及时手术取出，目前她已顺利出院。（全媒体记者翁淑贤 通讯员吴玮、张秋霞）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn