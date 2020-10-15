秋季气温多变、空气干燥，不少人总会感到莫名的烦躁不安，遇事儿点火就着。情绪激动时，还会突然感觉一口气上不来，心跳好像也乱了。如果你也有这类问题，一定要提防心脏早搏。

心脏在正常有规律的跳动过程中，突然出现提前跳动，在医学上称为“过早搏动”，简称“早搏”，是最常见的心律失常之一。该病除了会出现在心脏病患者身上，还可出现在正常人身上，情绪激动、劳累、酗酒都可能诱发。特别是入秋后，天气变凉，万物萧瑟，不少人的心情也难免受到影响，感到莫名悲伤，即我们常说的悲秋，西医称之为季节性情绪紊乱。一般来说，导致悲秋的原因既有心理层面的，也与身体状态脱不开关系。人的心情很大程度上会受周围环境影响。秋日里，目之所及都是花草枯萎、树木凋零，心情自然感到低落。受气候变化影响，人的身体代谢减缓，可能会出现嗜睡、乏力等情况，整个人都会无精打采，也容易出现抑郁情绪。在这些因素的影响下，不少人可能就会出现早搏。但这类早搏一般为非器质性的，即心脏本身并没有实质性病变，无需过度担心。但如果任由负面情绪持续下去，人体的交感神经系统会分泌大量压力激素，使心跳加速、动脉收缩，进而出现胸闷、气短、心悸等不适症状，就要引起重视了，特别是本身就有心脏基础疾病的人。

判断早搏是否需要治疗，一般要先通过24小时心电图检查，确认类型和严重程度；还可考虑做心脏超声，看是否有明确的结构性病变；只有少数人需要做CT或磁共振等检查帮助诊断。绝大多数早搏没有生命危险，尤其是房性早搏，几乎不用有任何担心，也无需特殊治疗。只要检查确认没有明显的器质性心脏病，就不必担心。正确的应对方式是：消除思想顾虑，保持乐观情绪；秋冬季节日照时间短，缺少阳光照射，人容易抑郁和疲倦，一个简单的应对办法就是每天上午10点前到户外晒30分钟太阳；戒烟限酒，饮食清淡，不过饱，少吃刺激性食物；少喝浓茶或咖啡，这些饮料都会增加心肌兴奋性，易诱发早搏；多吃新鲜蔬果及鱼类，有利于降低血液中的胆固醇水平，预防心血管病。▲