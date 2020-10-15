清华大学第一附属医院眼科医师 周 琳 □主任医师 邹燕红

2019年教育部一项数据显示：我国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中，6岁儿童近视率为14.5%，小学生、初中生和高中生的近视率分别达到36%、71.6%和81%。近视不仅仅是看不清，需要戴眼镜这么简单。随着近视度数加深，与近视相关的眼部并发症发生风险随之加大。

视力下降的青少年应首先进行医学散瞳验光，完成最基本的屈光矫正。佩戴合适的眼镜除了能让孩子看清楚，也能建立正常的双眼平衡，减轻视疲劳。目前很多宣传治疗或控制近视的方法大多没有明确科学依据与临床验证，家长选用时需谨慎。科学控制近视进程的方法主要有两种：

户外活动。户外活动对预防近视、延缓孩子眼轴发展具有重要意义，孩子最好保证每天2小时或每周10小时以上的户外活动时间。除此之外，注意用眼卫生，保证阅读时合适的照明；写字读书时做到“一拳、一尺、一寸”的坐姿，并遵循“20-20-20”黄金法则：看近学习20分钟后，远眺20尺（大约6米），放松双眼20秒左右。

戴角膜塑形镜。角膜塑形镜是一种特殊的硬性角膜接触镜，在夜间睡觉时佩戴。大量研究证实，其对近视的眼轴增长有控制作用，效果达60％左右。角膜塑形镜通过镜片的压力作用，在角膜上塑形形成离焦环，减少了视网膜旁中心的远视离焦，从而控制近视发展。但角膜塑形镜的验配对屈光状态及眼表有一定要求，严重干眼、过敏、合并有免疫系统疾病的孩子不适合。佩戴角膜塑形镜后，应定期检查，防止佩戴过程中可能出现的角膜损伤、感染性角膜炎等情况。▲