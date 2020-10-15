谨防口腔“节后综合症”
国庆期间的大小聚会、丰盛诱人的大餐忙乐了一张嘴，却也累坏了一口牙。国庆假期熬夜饮酒，身体抵抗力下降，出现牙齿问题的几率也更大。在大快朵颐之时，人们经常忽略口腔卫生，口腔中残留着的各种食物残渣就变成了细菌繁衍和滋生的场所。
症状一：牙酸、牙痛
冷热食物交替进食，通宵熬夜生活不规律，再加上不定时刷牙甚至忘记刷牙，口腔卫生清洁不彻底，导致出现牙齿发酸、发痛的情况。针对牙酸、牙痛，可以通过洗牙，对牙齿进行一次彻底的清洁。若出现蛀牙则需及时进行治疗。
症状二：牙松弛、牙损坏
瓜子、坚果类在节假日几乎是每家必备，但这类食品都比较硬，食用多了容易造成牙齿松弛、牙缝隙过大或者牙齿损伤。一旦发现牙松弛、牙损坏，应及时进行修复，而一旦错过牙齿修复的最佳时期，牙齿很可能“保不住”。
症状三：牙缺失
春节各种大鱼大肉，很多老年人本来就松松垮垮的牙齿，因为承受不了负荷，纷纷掉落。而长期牙齿脱落不但不利于饮食，更不利于身体健康。目前，种植牙是解决牙齿缺失的优选方式，不管是从外观上还是功能上，都能与真牙媲美。
其实，想拥有一口健康的牙齿并不难，应当在日常做好牙齿保护，定期到正规的口腔专科医院检查，做到早预防早发现早治疗。
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