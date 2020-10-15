青岛疫情会否引发中国第二波疫情？

多例重症确诊病例、与医院高度关联、全市开展核酸检测……近日，山东省青岛市新冠疫情进展牵动着无数人的心。

当前，全球疫情形势不容乐观，多国正在遭遇来势凶猛的第二波疫情。在控制住多个地方聚集性疫情，实现“动态清零”后，中国内地近两个月来首个疫情中风险地区在山东省青岛市出现。

国庆长假后数日，青岛发现多例无症状感染者，随即展开全市近千万人口的大规模核酸检测。截至10月14日9时30分，青岛已采样超过750万份，406万余份已出结果，除已公布的12例确诊病例外，未发现新增阳性感染者。

此次青岛疫情引发广泛关注，首先因为这是中国国庆长假后首次出现的本土疫情。

黄金周期间，青岛作为拥有诸多著名景点的旅游城市，共接待游客超过400万人次，疫情后续影响范围引发外界担忧。

中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友指出，从目前检测的情况来看，疫情主要局限在青岛市胸科医院这个局部范围，对于绝大多数国庆期间到过青岛旅游的民众来说，如果没有接触到病例，并不需要全部进行检测。

“对于疫情防控，未来7至10天很关键。”中国国家卫生健康委员会高级别专家组成员曾光表示，青岛疫情到底规模有多大，届时应该可以确定。

此次疫情的另一关注点是“与医院高度关联”。

虽然官方尚未确认此次疫情为院内感染事故，但该医院曾承担SARS、禽流感、甲型H1N1流感等多个疫情定点收治任务，此次疫情数位感染者为医院患者及护工，且出现高龄重症感染患者，使得一直备受关注的医院放射诊断检查场所及生物安全问题，以及基层胸科医院和传染病医院建设情况再次成为焦点议题。

全球疫情暴发以来，包括美国、日本、韩国在内的多国均曝出医院聚集性疫情，以及合并感染事件。专家指出，当前正值多种呼吸道传染病多发的秋冬季，如何做好医院院感防控，是决定整个防疫体系能否抵御第二波疫情的重要一环，也是此次疫情一出现立即引起公众和官方警惕的原因之一。

目前，青岛市疫情的感染源和感染路径仍在调查中，当地政府表示，疫情社区感染的可能性已越来越低。

“本次疫情病例可能属于输入继发病例。”中南大学湘雅医院感染控制中心教授吴安华指出，根据全国疫情形势变化，中国官方最新发布的新冠肺炎第七版防控方案，增加“境外输入病例”、“输入继发病例”、“密切接触者的密切接触者”等定义，强调做好个案调查。

而青岛市是中国诸多国际客运航班指定第一入境点之一，发生疫情的青岛市胸科医院部分独立区域承担收治境外输入新冠病毒感染者的任务。

吴尊友提示说，此次疫情无疑给入境城市疫情防控敲响了警钟，各地在接收境外输入病例时，要进一步监督检查，加强闭环管理。

青岛疫情是否会成为第二波疫情的开端？吴尊友认为，从当前公布的信息来看，疫情造成更大传播的风险较小，规模应该不超过此前的北京新发地疫情和新疆疫情。

曾光亦指出，第二波疫情一般是指大范围流行，目前中国的整体防控措施非常到位，但仍要警惕零散病例的发生，对境外尤其是从疫情严重国家入境人员，要严格采取相关隔离和核酸检测措施。

“中国病例数‘起点’在全球范围内已经非常低，病毒的基础量也很低，但并不代表没有病毒发作和扩散的风险。”中国疾病预防控制中心原副主任杨功焕指出，中国一些必要的常态化防控措施和防控意识早已深入人心，这非常重要。全球第二波疫情已拉开序幕，但随着人类应对新冠疫情经验的不断积累，死亡率已在下降，因此不必像第一波疫情出现时那么担忧。

“即使出现青岛这样的局部疫情，也可以通过扩大检测来获得‘动态清零’，实现最具成本效益的抗疫成果。”上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、华山医院感染科主任张文宏称，现在全球抗疫进入深水区，中国既要维持目前的抗疫成果，也要为下一步全球的逐渐开放做好准备。(记者 李亚南)