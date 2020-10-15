马克龙宣布法国巴黎、里昂、马赛等多地将实施宵禁

中新社巴黎10月14日电 (记者 李洋)法国总统马克龙当地时间14日晚进行电视直播谈话，宣布法国巴黎、里昂、马赛等多地将实施宵禁，以应对新冠肺炎疫情反弹。

当地时间10月14日晚，法国总统马克龙宣布，法国为遏制新冠病毒的进一步扩散而实施宵禁，宵禁区域包括巴黎(涵盖大巴黎地区)、里昂、马赛、里尔、蒙彼利埃、鲁昂、圣艾蒂安、格勒诺布尔和图卢兹。图为官方发布的宵禁区域示意图。 中新社记者 李洋 摄

马克龙表示，当前法国的疫情“没有失控”，但“令人担忧”，现在“正处于第二波疫情”中。他宣布，法国为遏制新冠病毒的进一步扩散而实施宵禁，宵禁区域包括巴黎(涵盖大巴黎地区)、里昂、马赛、里尔、蒙彼利埃、鲁昂、圣艾蒂安、格勒诺布尔和图卢兹。

宵禁将从本周六(17日)正式生效，宵禁时间将从晚9点至次日早6点，为期至少4周。违反宵禁令的人将会被处罚，首次违反将被罚款135欧元，再次违反将被罚款1500欧元。

马克龙呼吁民众能够遵守宵禁令，如同大家此前严格遵守“封城”管制措施。他表示宵禁期间必要的出行仍被准许，如夜班工作等。他还表示目前公共交通运营不会受到限制，人们也仍可以继续在法国各地区之间出行。

马克龙说，官方将为受宵禁影响的经济部门提供更多支持，如餐馆、剧院、电影院等。马克龙还倡导推行“六人制”，如共同就餐人数不超过6人，邀请朋友也尽量不超过6人。

法国官方当天还决定重启卫生紧急状态。重启卫生紧急状态通过颁布法令的形式对外公布，将于17日正式生效。

法国卫生部当晚发布的疫情数据显示，法国14日单日新增确诊病例22591例，累计确诊病例当天逼近78万例，达779063例。

数据显示，正在调查中的聚集性感染病例增至1516起，14日单日新增聚集性感染病例106起；病毒检测阳性率仍在继续上升，目前已升至12.2%的新高。法国新冠肺炎死亡病例现为33037例，新增死亡病例104例。

目前法国新冠住院患者已经升至9194人，比前一日增加245人；重症患者现有1673人，比前一日增加31人；法国最近一周新增住院患者6033人，其中重症患者1037人。