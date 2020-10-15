一场“聚会”致美国这所大学125人确诊 校方吁警惕

中新网10月14日电 据美国哥伦比亚广播公司(CBS)报道，美国新泽西州蒙茅斯大学日前表示，该校有125例新冠确诊病例，都与校园外的一个“超级传播者”事件相关。

据报道，该校校长帕特里克·莱希在给学生的公开信中写道，通过广泛的接触者追踪，他们发现该校病例的增加，与约两周前举行的一次活动有关。

校方未明确说明该活动是什么，只是称其为“社交聚会”。这项活动是在校外举行的。

自8月24日以来，蒙茅斯大学已报告319例新冠确诊病例，其中223例已经康复。

报道称，学校尚未确定在剩余的秋季学期中，是否将继续远程学习。不过，莱希在公开信中强调了病毒检测和保持社交距离的重要性。