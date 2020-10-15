北京全市480家自费接种点服务至明年2月底 市民请勿多点预约接种流感疫苗

本月起，本市中小学生和60岁以上户籍老人陆续集中免费接种流感疫苗。同时，全市设立480家自费流感疫苗接种点，有接种意愿的个人可在2021年2月底前预约接种。市卫健委呼吁，市民不要多点预约，以免造成资源浪费。

戴口罩，勤洗手，今年本市流感发病量下降明显。10月1日至10日，全市一级以上医院监测的流感样病例数量较去年同期减少31.2%。卫健部门提醒，除了良好的卫生习惯，每年接种流感疫苗是预防流感的最有效方法。研究发现，在流感疫苗株与流行株匹配的情况下，本市流感疫苗大规模集中接种可使中小学校流感集中发热疫情的发生风险降低85%，接种流感疫苗的个体感染流感病毒的风险可减低50%。

市卫健委呼吁市民，分别按照统一组织或提前预约方式合理安排接种时间，有序接种疫苗，选择在居住地附近的预防接种门诊进行预约。（记者 贾晓宏）