首都机场：T3-D处置专区环境样本检测结果均为阴性

昨日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京首都国际机场股份有限公司副总经理赵莹介绍，自9月3日北京陆续恢复国际客运航班直航北京，首都机场T3-D处置专区共采集255个环境样本，核酸检测结果均为阴性。

9月3日至10月13日，共有50架次进港航班停靠在首都机场T3-D处置专区，进港旅客7199人次。为了有效控制国外疫情的输入和扩散风险，首都机场重新调整该区域布局，所有旅客乘坐的电梯内都采用了无接触式按钮；旅客卫生间内配置了感应式出水龙头、洗手液器和出纸盒。

目前，“无接触”服务已逐步覆盖到旅客在首都机场出行的全流程，如自助值机、自助行李托运等。旅客还可通过“刷脸”查询航班信息、登机口、座位号，并根据实景地图、平面地图的引导前往登机口。在停车楼内，自助停车机器人、多种无接触电子支付方式已启用。近期，人脸寻车服务也将上线。

赵莹说，首都机场每周会请专业机构对T3-D处置专区进行一次全面的环境核酸检测，采样点位覆盖旅客接触较多的扶手、柜台、座椅、卫生间等，以及楼内空调风管、出风口等，每次采样样本超过50个。（记者 孙乐琪 张航）