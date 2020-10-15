北京眼病患者手术自费负担大幅降低

人工晶体类医用耗材竞价谈判后价格平均降低54%，最高降幅超84%。自今年10月1日起，本市接受人工晶体置换手术的患者，个人费用负担将明显降低。这是北京市医保局首次尝试通过集中带量采购方式降低高值耗材价格，减轻手术患者费用负担。

白内障、青光眼是常见致盲性眼病，通过手术置换人工晶体是目前治疗此类病症，提高患者视觉质量和生活质量的有效方式。而降低人工晶体价格可直接减轻群众费用负担。为此，京津冀三地医保局协同，联合黑吉辽蒙晋鲁周边6省，以量换价，对人工晶体类医用耗材开展了竞价谈判。最终，价格平均降低54%，最高降幅超84%。

新价格已于今年10月1日在全市医疗机构正式落地实施。预计此举每年可为本市节省采购费用1亿元。

在降低耗材价格的同时，市医保局还发挥系统集成优势，将带量采购与报销政策协同，耗材降价与保障提高叠加，同步将人工晶体报销限额提高至1835元，参保人员安装人工晶体每只可多报销620元。安装人工晶体实际收费低于上述标准的，按实际收费金额纳入基本医疗保险的支付范围。市医保局相关负责人举例，本市一名参保退休职工，新政实施前在本市一家三级定点医院就诊，左眼接受了白内障人工晶体置换术治疗，按照单病种付费，个人需花费4225元。新政实施后，这位患者在同一医院，进行右眼白内障人工晶体置换术治疗，植入同一公司同一型号人工晶体，个人只需花费773元，节省费用3452元。再比如，本市一名参保的在职职工，新政实施前后在同一家医院接受同款人工晶体植入手术，个人花费可以节省费用2442元。（记者 刘欢）