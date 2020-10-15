社区防控组：入境进京人员进行3次核酸检测
昨日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、市委党建工作领导小组办公室专职副主任田涛介绍，目前，本市对入境进京人员实行3次核酸检测，集中观察期间食宿费用需自理。
自9月3日北京陆续恢复国际客运航班直航北京，本市已累计启用集中观察酒店34家，共有9437人进入集中观察点。目前，还在观察期内的共2905人。
目前，本市对入境进京人员实行3次核酸检测。在境外远端实施核酸检测等健康筛查措施，持5天内核酸检测阴性证明的才可登机；在入境通关时海关进行健康申报和核酸检测；集中观察期满再进行一次核酸检测，结果为阴性的方可按程序解除集中观察。
集中观察点所在的区均已安排专门力量，加强环境、食品、卫生、安全等方面管理，特别是对集中观察点的清洁区、半污染区和污染区功能分区及废弃物处置进行逐一监督检查。
田涛说，集中观察人员期满前1天，会向本市相关区和外省市“点对点”推送人员信息。对返回本市社区（村）的，需继续进行7天健康监测，出现异常症状要向社区（村）报告并及时就诊治疗。（记者 孙乐琪 张航）
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