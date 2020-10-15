医保扶贫“三年行动”惠及超4.6亿人次累计为贫困人口减负近3000亿元
屈婷
据新华社北京10月14日电（记者 屈婷）记者从14日举行的2020年国家扶贫日系列活动之医疗保障脱贫攻坚分论坛上了解到，2018年以来，医保扶贫“三年行动”已累计惠及贫困人口超过4.6亿人次，为贫困人口减负近3000亿元。
在第七个国家扶贫日来临之际，我国已总体实现对贫困人口“应保尽保、参保全覆盖”目标。国家医疗保障局的数据显示，截至2019年底，我国贫困人口参保率稳定在99.9%以上，在基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”下贫困人口住院实际报销比例稳定在80%左右。
国家医疗保障局副局长陈金甫在论坛上说，这些数据是医保部门成立两年多来交出的脱贫攻坚答卷，彰显了我国全民医保的制度优势，是医保制度持续深化改革、与时俱进的实践结果。医保部门要在全面确保脱贫攻坚任务落实的基础上，不断完善制度、健全机制、优化服务，探索建立医保扶贫长效机制，确保高质量打赢医疗保障脱贫攻坚战，持续提升人民群众小康路上的获得感、幸福感和安全感。
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