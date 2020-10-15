北京市卫健委：全市核酸日检测能力下月底前超60万份

昨日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委员会一级巡视员、新闻发言人高小俊说，截至10月10日，本市建成了116个社区卫生服务中心发热筛查哨点。11月底前，全市核酸检测能力将达到60万份/日以上。

为做好秋冬季疫情防控工作，本市全面提升监控预警能力。目前，传染病报告信息管理系统覆盖全市686家传染病诊疗机构，全市8941家基层医疗机构建立了发热等8种症状的监测报告系统，确定了1014家“哨点”药店。截至10月10日，建成了116个社区卫生服务中心发热筛查哨点，构建了冷链食品、生产经营环境及人员常态化监测分析预警机制。

同时，全市大中小学已纳入疫情防控监测网，建立了师生晨午检制度、学生因病缺勤登记追踪制度以及学校传染病疫情报告制度。

本市还做好了疫情防控流行病学调查准备。高小俊说，已从市区两级疾控中心和市属医院及基层医疗卫生机构等抽调力量，组建了3600人的流调队伍，形成梯次配置和人员储备；根据应急响应级别完善了全市应急调度机制，实现了市区联动、采验结合的运作体系。

核酸检验检测能力也将提高。目前，本市核酸检测实验室达到229个，日检测能力达52万份。在11月底前，全市日检测能力将提高到60万份以上。设有发热门诊的三级综合医院、市区疾控中心和各区综合医院等机构将配备半小时左右的核酸快检设备；朝阳区、海淀区、丰台区、通州区和延庆区等将设移动检测实验车，提高机动检测能力。

14家市属医院17个院区的发热门诊也将启动提升改造，发热门诊诊室将由40间增加至97间，预计单日最大接诊能力增加至7400人次。120名重症医学科青年骨干将分3批到朝阳医院和安贞医院接受为期2个月的临床实践培训，作为重症救治储备力量。

本市还将按照“市—区—机构”三级设备储备体系要求，对11类防护物资和多种消杀产品进行动态储备监测，各类防护物资储备量满足医疗机构30天满负荷运转需求。（记者 孙乐琪 张航）