昨日，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建介绍，青岛方向人员进京的必要管控措施已启动，在青岛人员近期非必要不进京。

据青岛市通报,截至10月13日24时,青岛市共发现12例确诊病例。目前,青岛将市胸科医院所在的楼山后社区定为中风险区域,全市正进行大规模核酸筛查。徐和建说，为严密防范疫情输入风险，首都严格进京管理联防联控协调机制已启动青岛方向人员进京的必要管控措施，提示目前在青岛人员近期非必要不进京，确需进京的须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，或能够出示包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”，抵京后严格落实社区防控规定。“民航、铁路、公路进京通道将实施有关查验工作，请大家提前做好准备和配合工作”。

目前在京且有14日内青岛旅居史人员，应主动向所在社区、单位报备相关情况，立即进行核酸检测，做好自身健康监测。同时，徐和建再次提示，市民近期如无十分必要建议不要前往青岛。

根据山东省疾控中心协查信息，截至10月13日，共确定青岛病例在京密切接触者5人、次密接15人，经核酸检测结果均为阴性，已落实隔离医学观察措施，目前未见异常。

北京市卫生健康委员会一级巡视员、新闻发言人高小俊说，当前全球疫情仍处于持续蔓延状态，国内也出现疫情零星散发的现象，外防输入、内防反弹仍是当前本市疫情防控重点。他建议，近14天内有青岛旅行史的市民，如出现发热、干咳等症状，应及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史等情况，便于及时排查。对于青岛来京就诊者，应主动告知医生居住地情况及接触史，特别是有无青岛市胸科医院就诊住院史。

卫健部门提示，市民要密切关注疫情防控信息，做好个人防护，戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离，做到疫情防控意识和健康行为不放松。（记者 张航 孙乐琪）