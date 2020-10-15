昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第八十六次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第四十三次会议召开，研究调度常态化疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林出席会议。

会议指出，当前全球第二波疫情反弹势头明显，外防输入是重中之重。秋冬季是呼吸道传染病高发季节，防控形势更加严峻。要把疫情防控这根弦绷得紧紧的，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，严格落实“四方责任”“四早”要求，毫不松懈抓好外防输入、内防反弹，更好统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展。

会议强调，要严防疫情输入。密切关注重点地区疫情走势，对中高风险地区进京人员迅速排查、加强管控，落实核酸检测、医学观察等措施。提醒市民近期如无必要，不要前往旅行及出差。继续做好直航北京国际航班管控，严格防疫措施和闭环管理。严防第三国人员中转入境进京。加强进口冷链食品监管，严格口岸查控措施，督促承运企业落实主体责任，做好从业人员防护和运输装备、外包装消毒。

会议强调，要做好年底前各类考试防疫工作，尽快制定考试方案和防控预案，细化考务安排，落实考试主管部门主体责任。要进一步提升核酸检测能力，二级及以上综合医院都应具备检测能力，推进检测基地、公共检测实验室建设，加强检测新技术研发，发挥第三方检测机构作用。同步做好采样和检测人员梯队建设、物资储备等工作。

会议强调，要持续推进复工复产复商复市。在抓好防疫前提下，继续推动文商旅融合发展。加强重点区域、重点场所防控工作监督检查。动态推进市场、餐饮食堂、商超、外卖送餐、美容美发、家政保安等行业从业人员核酸检测，对新从业人员随进随检。

会议强调，要落实“四早”要求，加强秋冬季疫情应对。各级医疗机构严格落实首诊负责制，加强发热门诊筛查，做好预检分诊，提高监测预警和早发现能力。严把院感防控关，严防交叉感染。社区卫生服务中心、基层诊所发挥好哨点作用，同时抓好流感、诺如病毒等疾病预防，加强流感疫苗接种的组织调度。完善落实社区常态化防控指引，做好培训、巡查指导和防疫物资储备。加强疫情防控宣传引导，增强市民自我防护意识。（记者 祁梦竹 范俊生）