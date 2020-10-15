北京确定与青岛确诊病例有关在京密切接触者5人
新华社北京10月14日电（记者侠克、田晨旭）记者14日在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上获悉，截至10月13日，北京市共确定与青岛确诊病例有关在京的密切接触者5人、次密切接触者15人，经核酸检测结果均为阴性，已落实隔离医学观察措施，目前未见异常。
北京市卫生健康委新闻发言人高小俊说，近14天内有青岛旅行史的市民，应注意做好自身健康监测，若出现发热、干咳等症状，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知旅行史、接触史等情况，便于及时排查。
此外，对于青岛来京就诊的人员，就诊时应主动告知医生居住地情况及接触史，特别是有无青岛市胸科医院就诊住院史。广大市民应密切关注疫情防控信息，做好个人防护，戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集，保持安全社交距离，做到疫情防控意识和健康行为不放松。
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