家国情怀凝聚奋进力量

今年国庆中秋假期中，“家国情怀”成为主题词。在全国各地，《我和我的祖国》《我的祖国》《我爱你中国》等动人歌曲回荡在街头巷尾。强烈的节日气氛，让家国情怀深深植根中国人心底。

国庆中秋双节同庆，确实别有一番意味。这不仅仅是因为，中秋节和国庆节同时出现在10月1日这一天，在21世纪仅有4次，上一次是2001年，另外两次将是2031年和2077年；更是因为，经过艰苦卓绝的历史大考，我们取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，显示出强大修复能力和旺盛生机活力。当疫情袭来，多少人“舍小家为大家，舍小我成大我”，多少人“生死较量不畏惧、千难万险不退缩”。在中国共产党的坚强领导下，中国人民同呼吸、共命运，肩并肩、心连心，以向险而行的气魄与默默奉献的行动构筑起疫情防控的最坚固防线，合力绘就了团结就是力量的时代画卷。

亿万个你我守护中国，亿万个你我成就中国。正如一首歌中唱的那样：“我们拥有个名字叫中国。再大的风雨我们都见过，再苦的逆境我们同熬过。就是民族的气节，就是泱泱的气节，从来没变过。”经此战役，我们更加知晓：这是一个遍地见英雄的国度，大风大浪来了，有人扛得起，顶得上；关键时刻，有人为你负重，护你周全。经此战役，我们也更加明白，这是一个无可阻挡的民族，中华民族能够经历无数灾厄仍不断发展壮大，从来都不是因为有救世主，而是因为在大灾大难前有千千万万个普通人挺身而出、慷慨前行。每一个你我站立在一起，正是我们这个国家抵御一切风险挑战的最大底气。“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”我们坚信，经受了疫情考验的中国将变得更加强大，人民生活将变得更加美好。

在国庆中秋假期，吃着久违的“团圆饭”，看着本该在“春节档”上映的电影大片，很多人都感叹，“这个假期像过年”。这种过年一般的温馨感，正是来自于党和国家对人民群众生命安全和身体健康的不懈呵护。家是最小国，国是千万家。一个国家所有的努力，就是要将进步的福祉契合于每一个家庭的细微感受之中。牢牢坚持以人民为中心的发展思想，个体的幸福与国家的繁荣才能相互激发、相互砥砺、共同成就。回望新中国成立71年来的风雨历程，无论是搞建设、抓改革、促开放，还是应对地震、洪水、疫情等严峻挑战，“人民”始终是一以贯之的价值底色。在新时代的伟大征程上一路向前，中国共产党同中国人民的血肉联系更加紧密。毫不动摇坚持和加强党的全面领导，一切为了人民，一切依靠人民，更多更大的奇迹还将由中国创造。

家国情怀，永远是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。当前，世界百年未有之大变局加速演进，国内改革发展稳定任务艰巨繁重，如何乘势而上实现更大的发展？如何防范风险确保国泰民安？站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，“家国”既是我们奋发进取的方向坐标，更是我们攻坚克难的信心所系。不平凡的2020年，必将因为不平凡的奋斗载入史册。从5000多年文明发展的苦难辉煌中走来的中国人民和中华民族，必将在全面建设社会主义现代化国家的新征程上创造新的历史伟业！

《 人民日报 》（ 2020年10月15日 05 版）