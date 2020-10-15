补齐影响生活品质的短板

今年国庆中秋假期，许多人选择出门旅游。在一些景区，有一处不起眼的角落，也在发生着日新月异的变化，这就是随处可见的公共卫生间。

曾经，出门游玩“如厕难、难如厕”，广为游客所诟病。仔细来看，“如厕难”实际上关系着公厕数量，“难如厕”则与公厕质量密不可分。近年来，随着厕所革命深入推进，公厕数量不断增加，一批功能齐备、外观时尚的公共卫生间也应运而生。

外有喷泉、地灯、小型花坛，内有空调、WiFi、自动喷香机……深圳今年投入使用的95座街道小型公共卫生间，不仅科技范儿十足，而且充满人性化。不只是在深圳，广州番禺、山西临汾等城市厕所成为“打卡景点”，北京、海口等地花房式公共卫生间点缀街头……这些不同类型、不同主题的公共卫生间，或简约或新潮，或典雅或抽象，美化着城市空间，也给老百姓带来切身便利。

当然，造型可以创意迭出，设备可以与时俱进，但作为公共基础设施，公共卫生间的设计和布局，还要回归到为民服务的本质。不管是久居的市民，还是路过的游客，都希望从这个不大的空间里感受到舒适度和人情味。

比如，在数量上，可以通过人员居住和流动情况优化布局；在规划上，应当充分考虑特殊人群需求，设置无障碍卫生间、母婴室等；在功能上，自动售卖机、手机充电插座等便民小举措往往能带来生活大改观。可以说，衡量公厕好坏的标尺不在于造价高低；细微处的用心、布局上的周全，让每个来过的人都看在眼里。

公共卫生间体现着城市的文明程度，也考验着城市治理的成效。如何升级改造老旧公共卫生间？如何把节能环保纳入考量？如何提升与周围环境的匹配度？从规划、建设再到维护，公共卫生间都离不开精细化管理和常态化机制，需要积尺寸之功、下绣花功夫。与此同时，公共卫生间也是展现社会文明的一个窗口，体现着居民和游客的文明素养。营造和保持良好的环境，离不开每一个人的用心呵护。比如，节约用水用纸、把废弃物扔进纸篓，等等。维护公共卫生、涵养良好风尚，是我们共同的责任。

小公厕里有大民生。当前，厕所革命早已从景区到全域、从城市到农村、从数量增加到质量提升，成为推动人居环境变革的有力行动。尽管在一些地方还存在布局不合理、区域不平衡等问题，但只要久久为功，积小胜为大胜，就能补齐这块影响群众生活品质的短板，让城市更文明，让生活更美好。

《 人民日报 》（ 2020年10月15日 05 版）