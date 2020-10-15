在第七十五届联合国大会一般性辩论中，习近平主席发表重要讲话，强调“面对疫情，我们要加强团结、同舟共济”“坚决打赢全球疫情阻击战，反对政治化、污名化”。当前，新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互影响，我们必须做好应对更多全球性挑战的准备。习近平主席的重要讲话，对于深刻认识世界百年未有之大变局，清醒看待当前外部环境变化带来的风险挑战，准确把握我国发展仍处于重要战略机遇期的科学判断，努力在危机中育新机、于变局中开新局，具有重大理论意义和现实意义。

我们生活在一个互联互通、休戚与共的地球村里。面对疫情扩散蔓延，是精诚合作、共渡难关，还是无端指责他人、企图转嫁责任，不仅事关人类道义，而且事关人类前途命运。习近平主席强调：“我们要树立你中有我、我中有你的命运共同体意识”。各国只有跳出小圈子和零和博弈思维，树立合作共赢理念，摒弃意识形态争论，跨越文明冲突陷阱，相互尊重自主选择的发展道路和模式，世界才能更加多样、人类文明才会更加多姿多彩。

经济全球化是客观现实和历史潮流，世界退不回彼此封闭孤立的状态，更不可能被人为割裂。今天，经济全球化的深度、广度及影响程度超过了历史上任何一个时期，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往，促进了世界经济繁荣发展。同时也要看到，经济全球化进程存在不足，难以解决世界发展失衡、各国内部发展不公平和全球治理赤字等问题。近年来，经济全球化遭遇逆流，新冠肺炎疫情全球大流行也给经济全球化带来严峻挑战。习近平主席指出：“我们要秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，维护全球产业链供应链稳定畅通。”这为经济全球化指明了正确发展方向，同时宣示我国将继续为推动发展成果公平惠及不同国家、不同阶层、不同人群作出贡献。

随着经济社会发展，人类对美好生活的需要日益增长，同时也产生了生态破坏、资源能源过度开发利用等问题。建设生态文明和美丽地球，人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式。习近平主席强调：“应对气候变化《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型的大方向，是保护地球家园需要采取的最低限度行动，各国必须迈出决定性步伐。”近年来，我国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加大生态文明建设力度，取得举世瞩目的成就。未来将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，提高国家自主贡献的力度。

疫情不仅是对各国执政能力的大考，也是对全球治理体系的检验。增进对话和沟通才能妥善化解矛盾和分歧，持续冲突和对抗则会破坏国际社会凝聚力。习近平主席指出：“我们要坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系”，强调“大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当”。这充分展现了我国的大国担当和大国胸怀，充分展现了我们党为中国人民谋幸福、为人类进步事业而奋斗的坚定信念。

在复杂多变的国际环境中，我国将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为我国经济发展开辟空间，为世界经济复苏和增长增添动力，并与各国携手应对全球性挑战，继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

（作者为中国国际经济交流中心首席研究员）

《 人民日报 》（ 2020年10月15日 09 版）