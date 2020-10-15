青岛卫健委：截至14日14时 已采样8289666份开展新冠病毒核酸检测

人民网北京10月15日电（董童）14日，青岛卫生健康委于官网发布的《检测情况通报》（以下简称“通报”）称，截至10月14日14:00时，青岛已采样8289666份开展新冠病毒核酸检测。

通报显示，截至10月14日14:00时，青岛市已排查到密切接触者532人，全部实行集中隔离观察并完成两轮核酸检测，除首轮检测中9人核酸检测结果阳性并已及时发布外，其余均为阴性，全部完成第三轮核酸采样工作，已出结果351人，均为阴性；已排查到密切接触者的密切接触者269人，全部实行集中隔离观察并完成两轮核酸检测，结果均为阴性，全部完成第三轮核酸采样工作，已出结果89人，均为阴性。一般接触者859人，全部完成核酸检测，结果均为阴性；医疗机构工作人员、住院病人及陪护人员205494人已完成核酸检测采样，已出结果199184人，均为阴性；社区人群8080925人已完成核酸检测采样，已出结果4716819人，均为阴性。