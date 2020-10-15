卖惨吸粉赚流量 如此“慈善直播”当休矣

时下，直播网站、短视频平台上出现的一些涉贫主题视频激发了网民的公益爱心，使之助力慈善扶贫。但也有些直播、视频有意诱使网民将个别贫困现象等同于普遍现象，将视觉贫困等同于现实生活中的绝对贫困，利用“人们心灵深处的柔软”吸粉赚钱。

这些打着慈善名义进行的自媒体直播、视频，标题往往很煽情，诸如什么“爷爷下跪那一刻，我把自己看哭了”“自己的衣服都穿不成了，他的愿望却是给妈妈买一套新衣服”等等。打开视频，内容更是凄惨：破烂的衣服，发霉的饭菜，家徒四壁的茅草屋，结尾是拍摄者送上衣服、文具、粮油等慰问物资，彰显自己的爱心与责任。

看上去，一切都是那么真实，那么让人感动，但是背后的真相，或许是另外一个样子。据西部某地区扶贫干部反映，此前有所谓的爱心博主以扶贫之名，将村民带到已经不住或者只在从事农业生产时居住的老村落、老房子中拍摄此类视频。媒体记者深入调查发现，一些短视频创作者，采用诱导性提问、精心摆拍等方式，虚构一些留守老人或孩子的凄惨生活境遇，其最终目的是吸引眼球、赚取流量，然后通过打赏、接广告等方式实现变现。

今年是脱贫攻坚的收官之年，全国各地在扶贫攻坚工作上所取得的成就是有目共睹的。按照从中央到地方制定的扶贫和脱贫标准，像衣不蔽体、食不果腹这样的现象，少之又少。而一些短视频创作者，把个别现象当成是普遍现象，通过虚构、摆拍等方式来营造一些农村居民极度贫困的气氛，不仅严重违背事实，还是对全国成千上万扶贫干部辛勤工作和默默奉献的亵渎与抹黑。

有的自媒体从业者，打着“慈善直播”的幌子，在镜头前呈现出失真走样的脱贫内容。对于这种现象，我们不能等闲视之，而是要加强监管和约束。平台运营商和有关部门应负起监管责任，坚决抵制纵容弄虚作假和炒作热点等行为，不让虚假的扶贫短视频泛滥。只有客观如实反映扶贫情况的短视频，才能真正使广大网民全面、理智看待当前我国扶贫工作面对的现实挑战和取得的巨大成果。