创新进取与特区共成长 迈瑞医疗李西廷获深圳市“40周年40人”表彰

在深圳经济特区建立40周年之际，深圳市委、市政府发布《关于表彰深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物的决定》，对深圳经济特区建立40年来40位创新创业人物和先进模范人物进行表彰。

其中，迈瑞医疗董事长李西廷被评为深圳经济特区建立40周年创新创业人物和先进模范人物表彰人选。

依托深圳力量 打造中国智造

创新是第一动力，是每一个成长在深圳，这片改革开放最前沿阵地的企业发展的核心力量。迈瑞医疗紧跟国家政策，坚定不移走自主研发创新道路，在国内医疗器械行业高速发展的背景下，始终保持领先地位，独占鳌头。

迈瑞董事长李西廷深谙“自主研发才是发展之道”，带领迈瑞医疗不断加大科研投入，打造产品核心竞争力，迄今为止迈瑞医疗已填补多项国内技术空白。在深圳特区建立40周年之际，迈瑞医疗董事长李西廷表示：“没有这个时代，成就不了迈瑞。但如果仅仅依靠时代红利，没有去努力，我们也成为不了今天的迈瑞。”

在深圳特区以创业和自主研发为荣的氛围中，迈瑞医疗近年来发展迅速。根据迈瑞医疗披露2020年上半年度业绩报告，公司实现营业收入105.64亿元，同比增长28.75%；实现利润总额39.27亿元，同比增长43.65%，营收业绩保持了快速稳健增长。迈瑞医疗以自身创新进取的形象成为特区企业标杆，为特区经济增长提供有力支持。

在今年的新冠疫情攻坚战中，迈瑞医疗秉持“普及高端科技，让更多人分享优质生命关怀”的使命，快速响应，全力以赴，积极驰援全球战“疫”，充分展示了国产医疗器械品牌的使命感和可靠性。迈瑞医疗将继续专注创新研发，加强公司产品的核心竞争力，开发真正满足临床需求的产品，打造国之重器，加速实现进口替代。

借政策春风 谋长远发展

深圳经济特区成立40周年，迎来新一轮的“改革开放”。10月11日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》，这意味着深圳先行示范区实施方案正式落地。

方案从金融改革、医疗等多个方面为深圳进一步建设中国特色社会主义先行示范区提供政策支持，深圳在独立自主上有更大空间。方案鼓励各领域创新，其中医疗服务体系创新将是深圳向国际医疗市场迈出具有跨越性的一步。深圳这片改革前沿阵地将继续成为迈瑞医疗长远发展的沃土，为迈瑞未来发展提供的不竭的动力和支持。

同时，迈瑞医疗也在通过技术创新和并购整合两条路径，坚持自主创新研发，不断探索全球主要市场的特点，寻找长远的发展机会，并通过整合全球范围内的全产业链前沿技术，提升现有业务在中高端市场的综合竞争力，加大成长型业务的市场份额，在新业务领域进行不断探索，寻找进一步的持续增长空间。

随着新政策改革的深入推进，迈瑞董事长李西廷将继续带领迈瑞深耕医疗大健康领域，全面加强产品研发创新、国内国际营销拓展和本地化建设等多方面综合能力，扩大客户群突破的战果，持续提升公司产品的市场占有率，成为守护人类健康的核心力量，向全球医疗器械供应商前20名进发。