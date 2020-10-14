第五届中国大健康产业升级峰会在成都举行

10月10日，2020第五届中国大健康产业升级峰会颁奖典礼在成都举行，药师帮荣获2020中国大健康产业卓越企业奖。

据悉，10月10日晚，在“第五届中国大健康产业升级峰会”的颁奖晚宴上，公布了由亿欧智库评选的《2020年中国大健康产业影响力》榜单。药师帮荣膺2020中国大健康产业卓越企业奖，同时上榜的还有阿里健康、京东健康等企业。

据了解，疫情催发下，大健康产业创新的脚步正在迅速向高处迈进，大健康生态的多元化构成要素开始重组、升级，涌现出了一批极具时代特色的卓越企业。该奖项于3月份开始在全国征集，经由网友票选、专家复选产生最终的评选结果，共有10家企业获此殊荣。

据药师帮方面介绍介绍，自2015年创立起，药师帮作为药品流通互联网化的积极推动者，一直致力于通过推动行业的在线化和数据化，构建一个“更安全更高效”的医药流通网络。截至目前，药师帮已经链接3000多家上游供应商及超过30万家采购终端，平台SKU数量超过250万个，覆盖全国2000多个县市。