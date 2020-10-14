慎重以对常抓不懈备战秋冬季防疫

在全国连续56天无本土新增病例后，青岛近日出现的疫情牵动人心。目前，国家卫健委工作组已赶赴青岛，覆盖全城的核酸检测正在展开，密切接触者的流调也在有条不紊推进。

新冠肺炎疫情暴发至今已半年多时间，但全球疫情形势并未好转。世卫组织近期数据显示，全球单日新增确诊病例数连续3天创新高，欧洲一些国家的疫情也在加速反弹。有专家直言，“第二波疫情发作已拉开序幕。”与此同时，随着北半球秋冬季来临，气温下降导致人体免疫力下降，室内活动增多也给了病毒更大传播可能；加之流感等呼吸道疾病均有相似症状，新冠肺炎的临床诊断难度也在增加。因此，对于从疫情中率先突围的中国而言，病毒外部输入的压力从未减轻，疫情反复的风险也始终存在。此次青岛疫情响起的警钟，无异于一次提醒，“战疫时刻”并未远去，疫情防控容不得任何侥幸懈怠。

秋冬季疫情风险加剧，但也不必心生恐慌。统观全球范围的抗疫行动，中国可谓一枝独秀。卓有成效的防控举措，不断细化的联防机制，不仅凝聚了整个社会的战疫共识，更积累了一系列切实有效的经验举措。从“早发现、早报告、早隔离、早治疗”到使用“三药三方”，从压实“四方责任”到坚持“九严格”措施，从核酸检测应检尽检、愿检尽检到重点口岸冷链食品百分之百采样，这种社会总动员和精准防控相结合的工作模式，已在北京、大连、瑞丽等多地经过了实践检验。着眼当下，国内生产生活已全面回归正轨，如果说新冠病毒的高传播性，决定了局部地区出现零星病例将是防疫的常态，那么坚决地将这些来自实践的好经验好做法贯彻下去、落实到位，我们就能始终确保疫情可防可控可预期，将其对生产生活的影响降到最低。

病毒的狡猾，决定了战疫的复杂性和长期性。越是常态化防控，越不能患上“疲劳症”，重中之重就是把责任落实到位。缜密的防控大网，落到最细处，就是每一个人。就拿北京来说，为应对秋冬季可能出现的疫情反复，全市上下进行了充分准备。三千余人的流调队伍已组建完毕，能够做到应调尽调、应隔尽隔；各市属医院已建立应急物资储备清单，防护物资可以满足30天满负荷运转的需求……相关方面尊重科学、未雨绸缪的努力，坚定着人们防疫抗疫的底气和信心。日前，《北京市突发公共卫生事件应急条例》正式公布实施，“四方责任”成为法律规定，疫情防控也有了更专业更系统的顶层设计。严格执行制度、严格落实责任，城市的“防护网”必将越织越密。

面对防疫持久战，心理上要枕戈待旦，举措上要常备不懈。一方面，“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的防控机制要始终保持“后台运行”。与之同时，还要通过开展爱国卫生运动、进行周末大扫除、推动垃圾分类等活动，持续提升公共卫生环境质量，补齐一处短板就相当于为城市增加一道保险。在备战秋冬季防疫过程中，广大市民依然是主力军，既要参与到集体行动中来，也要保持勤洗手、常通风、戴口罩等“战时”习惯，当好自身健康的第一责任人。政府、社会、个人形成合力，狡猾的病毒方能无缝可钻。

“用千千万万个文明健康的小环境筑牢常态化疫情防控的社会大防线。”举国同心、紧抠细节、慎重以对，这场持久战不管打多久，我们都定能胜之。