青岛采样400万份 未现新增阳性
闫祥岭 杨文
据新华社青岛10月13日电（记者 闫祥岭 杨文）记者13日从青岛市政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，青岛市目前共有万余名医务人员进行全员核酸检测工作，截至13日15时30分，青岛市已采样4235438份，已出结果1945252份，除已公布的6例确诊病例和6例无症状感染者外，未发现新增阳性感染者。
截至13日15时30分，青岛市胸科医院所在的李沧区已采集样本450596份，已出结果192676份，均为阴性；最先发现的3例无症状感染者所在的市北区已采集样本556587份，已出结果286520份，均为阴性。
青岛市政府办公厅副主任陈万胜说，针对新冠肺炎确诊患者出租车司机邵某某，青岛市已经追踪到全部密切接触者52人，目前全部进行集中隔离观察，完成2轮核酸检测，结果均为阴性。
此外，青岛市还对胸科医院388名职工和在院患者，以及9月份出院后离开青岛的9名患者进行了追踪，其核酸检测结果均为阴性。
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