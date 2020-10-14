香港新增8例新冠肺炎确诊病例 累计确诊达5201例

中新网10月13日电 据香港特区政府新闻公报，香港卫生署卫生防护中心13日公布，截至13日零时零分，中心正调查8例新增新冠肺炎确诊病例，至今香港病例累计5202例，包括5201例确诊病例和1例疑似病例。

新增的病例中，有4例曾于潜伏期身处外地，2例与本地个案有流行病学关连，2例为源头不明的本地病例。

其中一例源头不明的病例涉及一名68岁男病人。他于10月5日开始发烧，同日及10月8日向一名私家医生求诊，10月11日到将军澳医院急症室求医并留院接受治疗。他的一名同住家人亦为今日公布的确诊病例。

另一例源头不明的病例涉及一名48岁男病人。他于10月10日开始发烧，并于10月11日到基督教联合医院急症室求医，翌日递交深喉唾液样本。病人于太古城中心一期工作，最后一天上班日期为10月9日。