10月5-11日食用农产品价格小幅回落 猪肉批发价降3.1%

中新网10月13日电 据商务部网站消息，商务部监测，上周(10月5日至11日)食用农产品价格小幅回落，生产资料价格略有上涨。全国食用农产品市场价格比前一周下降1.1%，生产资料市场价格比前一周上涨0.2%。其中猪肉批发价格每公斤44.13元，下降3.1%。

食用农产品市场：粮油价格基本平稳，其中面粉批发价格与前一周(下同)持平，花生油、豆油、大米价格分别上涨0.3%、0.2%和0.2%，菜籽油价格下降0.3%。肉类价格以降为主，其中猪肉批发价格每公斤44.13元，下降3.1%，牛肉价格下降0.1%，羊肉价格上涨0.2%。禽产品价格小幅下降，其中鸡蛋、白条鸡批发价格分别下降0.6%和0.1%。水产品价格小幅回落，其中鲢鱼、大带鱼、鲫鱼批发价格分别下降1.9%、1.8%和1.4%。30种蔬菜平均批发价格每公斤4.74元，下降0.2%，其中菠菜、菜花、西兰花批发价格分别下降9.5%、7.4%和6.5%。6种水果平均批发价格下降1.1%，其中梨、柑橘、香蕉批发价格分别下降2.4%、1.7%和1.1%。

生产资料市场：钢材价格略有回升，其中高速线材、普通中板、焊接钢管和螺纹钢价格分别为每吨4039元、4163元、4287元和3882元，分别上涨0.3%、0.2%、0.2%和0.1%。煤炭价格小幅上涨，其中炼焦煤、动力煤和二号无烟块煤价格分别为每吨759元、570元和911元，分别上涨0.9%、0.4%和0.4%。基础化学原料价格稳中有涨，其中聚丙烯价格与前一周持平，纯碱、硫酸和甲醇价格分别上涨2.8%、1.2%和0.1%。橡胶价格以涨为主，其中天然橡胶价格上涨1.2%，合成橡胶价格下降0.1%。有色金属价格略有上涨，其中铝、铜价格分别上涨0.5%和0.1%，锌价与前一周持平。化肥价格略有波动，其中尿素价格下降0.2%，三元复合肥价格上涨0.2%。成品油批发价格稳中略涨，其中95号汽油和92号汽油价格均上涨0.1%，0号柴油价格与前一周持平。