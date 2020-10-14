新华社北京10月13日电 （记者赵超）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正13日在生态环境部召开座谈会，研究部署生态环境保护有关重点工作。

韩正强调，要深入贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实新发展理念，按照高质量发展要求，把生态修复和环境保护摆在更加重要位置，推动生态文明建设再上新水平。要科学确定“十四五”时期生态环境保护目标和重点任务，坚持方向不变、力度不减，延伸深度、拓展广度，继续深入打好污染防治攻坚战，在关键领域、关键指标上实现新突破。要围绕落实我国新的二氧化碳达峰目标与碳中和愿景，组织编制“十四五”应对气候变化专项规划，制定二氧化碳排放达峰行动计划，加快推进全国碳市场建设，积极参与全球气候治理。要全面加强生态环境系统能力建设，提升环境监测、综合执法等队伍装备和技术保障水平。

韩正表示，要坚决贯彻长江经济带共抓大保护、不搞大开发重大战略部署，紧盯问题，不回避问题，推动解决问题，落实长江“十年禁渔”重大决策，促进长江生态环境持续好转。要把水资源作为最大的刚性约束，坚持以水定产、以水定城，推进黄河流域生态保护和高质量发展。要保护和治理好白洋淀，推动雄安新区建设和京津冀协同发展。

会前，韩正走进部分司局和处室，考察水生态环境和土壤生态环境治理、固体废物与化学品监管等工作，与工作人员进行交流，并听取了生态环境综合管理信息化平台应用成果展示的汇报。

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 01 版）