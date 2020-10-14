乌克兰呼吁民众守规抗疫

据乌克兰卫生部统计，10月8日乌克兰新增5397例新冠肺炎确诊病例，再次刷新疫情暴发以来单日新增最高纪录。乌克兰卫生部长马克西姆·斯捷潘诺夫8日表示，目前一些西方国家正在进入第二轮防疫隔离期。乌全国医院应对新冠疫情的病床数量已从年初的12000张增加到了37000张，乌医疗卫生部门将继续努力增强其应对能力，他同时呼吁全体乌克兰公民也须遵守抗疫法规，对疫情形势和自身健康承担更多责任。（记者 张浩）