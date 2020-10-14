病毒检测连续呈阴性 特朗普恢复竞选活动

美国白宫医生肖恩·康利12日说，总统唐纳德·特朗普的新冠病毒检测连续几天呈阴性，已经“没有传染性”。

几小时后，特朗普在佛罗里达州参加一场竞选集会，是他确诊感染新冠病毒后首次投入竞选活动。

康利当天在一份备忘录中说，特朗普的新冠病毒检测连续呈阴性。检测使用美国雅培制药有限公司制造的新冠快速检测卡。不过，康利没有提及特朗普接受病毒检测的具体时间。

康利同时说，病毒检测及其他临床和实验室数据显示，“没有可检测到的病毒复制情况”，依据上述数据及美国疾病控制和预防中心指南，医疗团队认为特朗普已经“没有传染性”。

特朗普2日凌晨宣布他与妻子梅拉尼娅的新冠病毒检测结果呈阳性。他2日傍晚进入马里兰州沃尔特·里德国家军事医疗中心接受治疗，5日出院返回白宫继续接受全天医疗护理，11日称自己已经完全康复。

康利的备忘录发表后几小时，特朗普出现在佛罗里达州桑福德市一座机场，参加露天竞选集会，没有戴口罩。从专机走下来时，特朗普手中拿着几包口罩。走向演讲台过程中，他将口罩抛向集会人群。

“我现在战胜它了，他们说我免疫了，”特朗普告诉集会人群，“我现在感觉特别有力量。”

除佛罗里达州的竞选活动，特朗普本周日程还包括13日宾夕法尼亚州、14日艾奥瓦州和15日北卡罗来纳州的竞选活动。

特朗普竞选团队高级顾问史蒂夫·科尔特斯告诉福克斯新闻频道，特朗普“已经准备冲刺”。

距离11月3日美国总统选举日仅剩大约3周，共和党总统候选人特朗普与民主党总统候选人乔·拜登都在抓紧时间开展竞选活动，以争取更多选民支持。

10月以来，多名政府官员及特朗普身边人士相继确诊。

福奇同日接受美国消费者新闻与商业频道采访时就新冠防疫提出多条基本注意事项，包括戴口罩、保持安全距离和避免聚集。他警告，如果不这样做，“我们会有大麻烦”。