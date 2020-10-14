北京门头沟市场监管送案例进社区促市民理性消费保健品
为增强中老年群体防骗意识，提高市民对保健食品的认知能力，近日，门头沟区市场监管局面向保健食品经营单位和社区百姓，普及消费理念和健康知识。
近日，门头沟区市场监管局工作人员先后走进向阳东里和向阳社区，举办“关爱老年人健康，理性保健消费”保健品知识宣传讲座。执法人员向社区居民讲解保健食品的相关知识，以及常见的保健品非法宣传陷阱，帮助中老年人分别保健食品与普通食品及药品，普及保健食品的功能以及正确购买方式等。
通过讲解真实案例、播放PPT、现场互动等形式提高辨假识伪的能力，尤其警惕不法分子以低价旅游、专家义诊、免费赠礼品为噱头，打着亲情牌拉拢老年人听讲座、游景点、购买保健品等。社会公益团体的讲师还讲授了保健知识。（记者 王薇）
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