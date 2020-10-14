国家卫健委：10月13日新增确诊病例20例 其中本土病例6例均在山东

人民网北京10月14日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至10月13日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，10月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例20例，其中境外输入病例14例（广东6例，上海5例，陕西3例），本土病例6例（均在山东）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例7例，解除医学观察的密切接触者321人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例229例（无重症病例），现有疑似病例5例。累计确诊病例3050例，累计治愈出院病例2821例，无死亡病例。

情况显示，截至10月13日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例241例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例80736例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例85611例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者842832人，尚在医学观察的密切接触者8912人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（均为境外输入）；当日转为确诊病例7例（境外输入1例）；当日解除医学观察16例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者381例（境外输入379例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例5777例。其中，香港特别行政区5201例（出院4931例，死亡105例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区530例（出院489例，死亡7例）。