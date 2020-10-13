2020中国研究型医院高峰论坛将于北京召开

人民网10月13日电 为进一步推进研究型医院建设发展，促进我国卫生与健康事业创新发展，由中国研究型医院学会、中关村发展集团、《科学》杂志联合主办，人民网·人民健康协办的“2020中国研究型医院高峰论坛”定于2020年10月24日在北京国际会议中心举行，会议将采取线上与线下相结合的方式召开。2020年“人民好医生”推荐宣传活动结果将在会上同步发布，2020年“人民好医生”大会同期举办。

大会将围绕“实践创新与融合发展”这一主题，系统回顾总结研究型医院创建15年来的理论创新和实践探索成果。一是梳理总结具有可复制可借鉴的研究型医院建设经验体会；二是结合当前国内外医学科学发展的前沿方向、医院管理的最新动态和趋势、国内医疗卫生改革的总体任务和要求，进一步清晰定位研究型医院建设在整个国家医学科技创新体系中的地位作用。三是结合当前我国各地建设研究型医院、研究型科室、研究型病房、研究型人才的良好势头和现实需求，描绘符合我国国情的研究型医院建设蓝图，回答研究型医院建设的主要路径、模式、机制。

大会设主论坛1个，邀请国家及有关部委领导、医院管理专家和院士进行发言，会上将颁发“2020年度中国研究型医院学会医学科技奖”。设分论坛27个，涵盖危重医学、心血管、肿瘤、护理教育、研究型科室、研究型人才等多个专业领域，与会嘉宾将进行学术交流与经验探讨。

此外，本次论坛上还将举行2020年“人民好医生”推选结果发布仪式等系列活动。2020年“人民好医生”推荐宣传活动由人民网·人民健康联合中国研究型医院学会联合主办，旨在宣传医生群体为健康事业发展、维护人民群众健康作出的重要贡献；弘扬医生群体体现的崇高职业精神；呼吁全社会对医生和健康事业给予更多关注、理解和支持。活动自9月启动征集，在全国范围广泛征集“人民好医生”候选人、候选团队，经过初选、专家评审委员会评议，最终产生“2020年人民好医生”进行推广展示。