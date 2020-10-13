“菲长关爱 安心前行”中国前列腺癌患者长期管理公益项目在京启动

10月11日，中国医师协会泌尿外科医师分会联合中国初级卫生保健基金会共同发起的“菲长关爱 安心前行——中国前列腺癌患者长期管理公益项目”在京启动。该项目旨在提升前列腺癌患者的诊疗和长期管理质量，借助智能工具帮助临床医生优化前列腺癌患者管理，提升患者疾病自我管理意识，从而规范患者的长期治疗及依从性。

男性癌症“杀手”不容小觑

前列腺癌是发生在前列腺的上皮性恶性肿瘤，是男性泌尿生殖系统最常见的恶性肿瘤之一。根据中国癌症中心流行病学统计显示，中国前列腺癌的发病率呈现快速增长趋势，94%的前列腺癌患者为60岁及以上老人。由于我国前列腺癌的诊断率和公众知晓率低，且该病进展缓慢，早期症状隐匿，因此在疾病早期阶段患者难以察觉患病，30%-54%的患者初诊即为晚期及转移性疾病。

据了解，患者有效的长期管理有利于提高治疗效果，目前前列腺癌治疗的主要方式之一是以药物去势治疗为主的雄激素去除治疗。

中国医师协会泌尿外科医师分会会长周利群介绍：“在前列腺癌的全程诊疗过程中，有医护支持的患者的自我管理有助于改善患者结局，应该赋能并且活用自我管理电子健康智能工具，助力患者保持稳定的依从性。这也是此次患者长期管理公益项目的设计思路和方向。”

中国初级卫生保健基金会副理事长胡宁宁表示：“此次患者长期管理公益项目，将从智能数字平台、规范睾酮管理、精准患者教育、提升治疗依从四方面下手，提升前列腺癌患者的生存率”

规范睾酮管理 实现“深度降酮”

睾酮是男性最主要的雄激素，降低雄激素水平可抑制前列腺癌的生长，因此雄激素去除治疗是局部进展期和转移性前列腺癌的标准治疗方案。监测血清睾酮可客观、动态低反应睾酮水平的变化情况，对雄激素去除治疗具有重要指导价值，其检测的临床意义可贯穿前列腺癌发病进展、治疗及预后整个过程。

通过深度降酮可显著带来包括改善总生存在内的以下获益：显著降低生化复发及转移率，无进展生存率更高；显著延缓疾病进展，改善患者的总生存；显著延长进展至去势抵抗前列腺癌的时间，进展为前列腺癌后生存时间也越长。

中国医师协会泌尿外科医师分会副会长王建业表示：“培养医生深度降酮睾酮规范管理观念，提升睾酮水平检测意识，规范睾酮随访行为，同时也提升患者的睾酮自我管理意识，对于我国前列腺癌诊疗提升至关重要。此次公益项目，我们也会通过病人管理系统平台的搭建，定期向医生和患者发送睾酮管理提醒，定期提供睾酮检测报告，并且广泛开展患者教育，最终使患者得到生存获益。”

益普生中国专科产品事业部副总裁黄慕淇表示:“前列腺癌是严重困扰世界男性健康的疾病。此次‘菲长关爱 安心前行’—中国前列腺癌患者长期管理公益项目的启动，希望借助基金会、学术领域专家的力量，帮助临床医师进行患者管理，帮助前列腺癌患者提升疾病认知，给患者提供专家院外随访平台，实现以患者为中心的前列腺癌长期随访管理。益普生公司会继续推动前列腺癌领域的发展，积极为医务工作者搭建交流平台，促进前列腺癌诊疗水平的发展，为改善前列腺癌患者的生存和生活质量而努力。”