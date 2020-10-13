新华社青岛10月12日电 题：青岛疫情追踪：所有确诊病例和无症状感染者均与医院高度关联

新华社“新华视点”记者张旭东、闫祥岭、杨文

“疑似医院感染”不仅给青岛市带来诸多挑战，也给入境城市疫情防控敲响了警钟：青岛市卫健委12日通报，青岛在此次疫情中已发现确诊病例6例、无症状感染者6例，均与青岛市胸科医院高度关联。

截至12日12时，青岛市已排查到密切接触者132人，全部实行集中隔离观察，全部完成核酸检测。目前，青岛市全员核酸检测工作正加快推进。

3名无症状感染者居住的楼房单元被封闭管理

根据青岛市卫健委11日的通报，青岛市11日新增的3例新冠肺炎无症状感染者中，2例为医院在对普通就诊患者进行核酸检测时发现，1例为在对排查出的密切接触者进行即时核酸检测时发现。

记者11日来到位于青岛市李沧区的青岛市胸科医院，看到门口已经拉起了警戒线，有一辆警车和一辆喷有“公务”字样的面包车在值守，院内看不到走动的人员。保安告诉记者，医院已经停诊，如果要看病请去别的医院。

随后，记者来到其中一名感染者居住的小区——青岛市市北区青岛科技城小区，看到4号楼的一个单元门口拉起了警戒线，门口有身着防护服的工作人员在喷洒消毒液。小区门口的保安说，外来人员一律不允许进入。

与这个小区一路之隔的是青岛科技大学四方校区。记者在学校门口看到，人员进入必须出示证件，校园内有取快递和搬书的学生，大部分师生都戴着口罩。

据了解，此次疫情有两名感染者是一对夫妻，他们所居住的康居公寓属于保障性住房。除了他们所居住的楼房单元被封闭管理，小区外的一家超市和社区卫生中心门口也拉起了警戒线，有保安在值守。

感染源与感染路径的调查正在进行

青岛是我国诸多第一入境点城市之一。青岛市胸科医院部分独立区域承担着收治境外输入新冠病毒感染者的任务。

感染者韩某某9月9日因肺结核在青岛市胸科医院住院治疗，10月4日出院。因韩某某准备10月12日再次到青岛市胸科医院住院治疗，于10月10日上午就近到青岛市中心医院做核酸检测，结果为阳性。

感染者江某某在医院从事陪护工作，7月21日至9月29日在青岛市胸科医院陪护住院患者。10月10日，其在青岛市中心医院核酸检测呈阳性，10月11日在青岛市疾控中心核酸复检呈阳性，结合实验室检测结果和临床表现，专家组确定其为无症状感染者。

青岛市胸科医院部分医护人员表示，境外输入病例是在独立区域治疗，上述两名感染者分别在不同楼层，不知为何会发生感染。

值得注意的是，青岛市卫健委12日通报，青岛在此次疫情中已发现确诊病例6例、无症状感染者6例，均与青岛市胸科医院高度关联。

新冠肺炎疫情发生以来，严防医院感染一直是个难题。4月初，两名新冠肺炎确诊患者因为与境外输入确诊病例在青岛市胶州中心医院同一病区治疗被感染。疫情初期，当地另外两家医院也曾发生过此类问题。

此外，另一位感染者邵某某是一名出租车司机，系江某某的丈夫。10月10日上午，他出现轻微脑梗症状到青岛市中心医院急诊科就诊，因需住院治疗进行核酸检测，结果为阳性。

出租车司机邵某某的感染令不少市民担心。虽然邵某某自述开车时一直戴口罩，不与乘客交谈，但一些市民认为，近期国内疫情防控形势持续向好，一些人放松了警惕，很多出租车司机不戴口罩，有的戴了口罩却露着鼻子甚至嘴巴。此外，青岛是旅游业发达的城市，外来流动人口多，出租车司机每天接触乘客，乘客又基本不记车号，排查难度大。

专家认为，当前青岛疫情防控的主要难点是感染源和感染路径不明确、流行病学调查难度大。目前，青岛市疾控部门正在对感染源和感染路径进行调查。

青岛市已制定并启动全员核酸检测方案

山东省委、省政府11日调集全省流调和检测方面的机动力量，紧急支援青岛。同日，山东省委统筹疫情防控和经济运行工作指挥部明确，省委、省政府在青岛设立前方指挥部，加强流调溯源和分析研判，尽快查清传染源，搞清楚来龙去脉，科学精准做好防控工作。

从11日夜间开始，青岛市主城区部分小区居民陆续接到通知，要求进行核酸检测。青岛市卫健委12日凌晨通报，青岛市已制定并启动全员核酸检测方案，社区检测正加快推进，3天内对市南、市北、李沧、崂山、城阳5区检测全覆盖，5天内对全市检测全覆盖，检测结果将及时发布。

12日上午，记者在青岛五四广场附近的一个检测点看到，现场用警戒线拉起了一个通道，里面有两队人同时排队，队伍大概200多米长，排队市民都戴着口罩。一位中年男性市民告诉记者，昨晚就接到通知了，检测一下放心。

这个检测现场有5名身穿防护服的工作人员，其中2人在登记市民的个人信息，包括姓名、身份证号、联系方式、住址等，另外3人在采集咽拭子。在现场维持秩序的工作人员告诉记者，只要持身份证就可以来检测，以实际居住地为准，不以户籍地划分。

青岛市市南区隆德路弘信山庄小区的居民11日晚在微信群接到通知，次日接受核酸检测。12日早晨7点左右，小区广场上就排起了队伍。一名接受核酸检测的王姓居民说：“大概排了20多分钟就做完了。”

目前，青岛市已启动应急响应机制，在国家、山东省专家组指导下，开展疫情研判、流调、重点人群排查等工作。截至12日17时30分，全市已完成密切接触者、密切接触者的密切接触者、一般接触者1171人，医务人员、住院病人及陪护人员和社区检测人群100余万人的核酸检测采样，至目前未发现新的感染者。