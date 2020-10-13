今年会出现“六十年来最冷冬天”吗

今年国庆假期强冷空气席卷中东部地区，不少地方降温剧烈，长白山、华山景区迎来今秋第一场降雪。据中国气象局统计，在10月3日至10月6日的冷空气过程中，我国中东部部分地区降温超过12℃。

而随着北半球天气转凉，秋冬降临，欧洲多个国家单日新增病例持续创新高，不少医学专家科普：“新冠病毒的活性跟季度密切相关，秋冬气温下降，病毒活性升高。”

这让今年是否会出现冷冬备受公众的关注。网传“今冬将现60年来最寒冷冬天，这一切都与拉尼娜有关”，真相到底是什么？记者日前采访了国家气候中心气候预测室研究员袁媛。

袁媛介绍，国庆假期，一股强冷空气席卷中东部地区，从内蒙古中西部经长江中游，一路贯穿我国南方地区。受其影响，东北、华北等地最低温度跌破冰点，河南、四川、甘肃、内蒙古、吉林、黑龙江等地多个景区早早“解锁”冬季降雪模式：10月4日，吉林长白山气温骤降，突然降雪，长白山景区发布通知，10月5日，景区全天关闭；10月5日，华山景区迎来今秋第一场降雪。

多地的降雪是否登场过早？降温来得如此猛烈，正常吗？袁媛介绍，10月上旬，我国北方地区特别是其中典型代表内蒙古和东北地区，气温降至冰点、出现降雪实属正常。在气候态上，我国北方地区9月中下旬就开始出现初霜冻，条件就是地面最低气温降至冰点。进入10月后，北方及中东部大部分地区虽然气温较常年偏低，但这个季节也该到冷的时候了，突破冰点，出现初霜冻、降雪等，也属按期登场。

袁媛说：“此次降温过程是天气过程，主要是受到大尺度大气环流异常的影响，这一天气现象与拉尼娜并没有必然的联系。”

“拉尼娜状态（事件）指的是赤道中、东太平洋海水表面温度与常年同期相比出现大范围偏冷，并且强度和持续时间达到一定条件的现象。根据监测，今年8月份以来，赤道中东太平洋已经进入了拉尼娜状态。根据国家气候中心预测，秋季会继续维持拉尼娜状态，预计到今年冬季会达到峰值，今年冬季会形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。”袁媛表示，拉尼娜的出现，常常与整体“更冷的冬天”连在一起。2000年以来发生了5次拉尼娜事件。从5次拉尼娜事件的状况而言，冬季内蒙古东部、东北地区、华北部分地区平均气温比常年同期偏低1~2℃，部分地区偏低2℃以上。一般来说，在多数拉尼娜事件盛期的冬季，欧亚中高纬大气环流经向度可能加大，影响我国的冷空气活动比常年更加频繁，我国中东部地区气温较常年同期偏低的概率较大。但是，不是每个拉尼娜年的冬季我国平均气温都偏低。而且，在全球变暖的气候背景下，影响我国冬季气候的因素更加复杂，北极海冰融化、欧亚积雪变化等因素都会影响东亚冬季风环流的变率，进而影响我国冬季的气候异常。

“今年冬天会偏冷还是偏暖，需要在科学分析的基础上进行综合判断，目前尚无定论。”袁媛表示，今年我国冬季气候的预测意见，国家气候中心将会在10月底正式发布。（记者 袁于飞）