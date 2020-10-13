确诊超700万！“抗疫疲劳”后，印度防疫挑战更严峻？

中新网10月12日电 综合报道，当地时间11日，印度卫生部公布的新冠疫情数据显示，该国累计确诊病例突破700万例。印度多名医学专家此前表示，根据病例增速预测，印度将超过美国，成为全球累计新冠确诊病例数最多的国家。印度的抗疫工作正面临严峻挑战。

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新冠死亡率较低

专家：印度累计病例将超美国

据印度卫生部消息，截至当地时间10月11日早8时，印度累计确诊新冠病例升至7053806例。其中死亡108334例，治愈出院6077976例。

印度多名医学专家此前预测，数周内，印度将超过美国成为全球累计确诊病例数最多的国家。目前印度确诊病例数与美国相差只有数十万，但病例增速快过美国。根据世界卫生组织10日公布的统计数据，美国近两日报告的单日新增确诊病例数在5万例左右，而印度在7万例左右。

卫生专家警告称，印度人口多达13亿，且病毒检测率较低，估计实际感染新冠病毒的人数可能更高。

不过，印度卫生部10日发表声明说，印度现存病例数呈现下降趋势，目前已不足90万例。印度《论坛报》11日报道说，这表明印度所有确诊病例中仅有约八分之一的人尚未被治愈。

印度新冠死亡率偏低，原因何在？

据新加坡《联合早报》报道，印度的冠病死亡病例已累计破10万起，但美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，在全球20个疫情严重的国家当中，印度的死亡率最低，即1.5%，而疫情最严重的美国，死亡率约为2.7%。

专家对于这样的情况也感到困惑，但仍给出一些解释，包括印度13亿人口中，有相当大部分是免疫系统即抵抗力较强的年轻人。

此外，有观点称，印度新冠死亡率偏低，还有部分原因是该国疫情暴发得较迟，让当地政府及医护人员能参考其他国家的防疫及治疗方式。全印度医学科学研究所社区医学教授阿南德指出，当印度疫情暴发时，医护人员对治疗方案已有眉目，不至于措手不及。

不过，也有专家认为，印度当局并没有全面统计死亡病例。尤其在人口众多的乡区，官方只记录医院的死亡病例。

抗疫疲劳、节日来临

印度防疫面临严峻挑战

疫情仍在发酵之际，印度的抗疫工作面临各方面挑战。10月中旬起，印度将迎来包括排灯节在内的诸多节日，而传统上印度人喜欢聚在一起庆祝节日。专家认为，这将给该国疫情防控带来巨大挑战。

印度还可能面临抗疫疲劳等问题。该国退休病毒学家约翰指出，印度人逐渐不再佩戴口罩或保持社交距离，加上社交平台流传不实疫情信息和疗法，令国民更加抗拒防疫。

此外，印度当局正陆续解除防疫措施，以提振受疫情影响严重的经济。印度公共卫生基金会专家普丽蒂·库马尔就此认为，现在断言疫情高峰期已过还为时尚早。