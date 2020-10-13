世卫称全球日增新冠病例连续4天创新高 死亡率下降
中新网10月13日电 综合报道，据美国约翰斯 霍普金斯大学实时统计数据显示，截至北京时间13日7时24分，全球累计确诊新冠病例超3772万例，累计死亡病例逾107.8万例。当地时间10月12日，世卫组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫专家就全球疫情最新情况、病亡率以及新冠疫苗等问题作出回应。
据报道，世卫组织总干事谭德塞12日表示，当前，全球上报的新冠肺炎病例增加，欧洲和美洲的情况尤其严峻。过去四天，每日新增病例都创下疫情暴发以来的新高，许多城市和国家也出现了住院治疗和重症监护患者增加的情况。
谭德塞还称，各国应对疫情的方式不同，所受的影响也不同。他指出，上星期近七成被上报的病例，来自10个国家；而几乎一半的病例，只来自3个国家，反映疫情大流行的形势不均衡。
截至目前，新冠病毒已在全球夺走了超过100万人的生命。世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫表示，同疫情暴发初期相比，由于检测能力增强，多个国家的新冠死亡率都出现下降。
科霍夫同时表示，研究表明，大多数地区人口的新冠病毒感染率低于10%，但也有密集传播区域的感染率超过20%。另外根据一些统计模型，新冠病亡率为大约为0.6%，而且会随着年龄增长而急剧上升。这个数字“看起来似乎不多，但比流感要高得多”。
鉴于此，世卫组织表示，让病死率高于流感的新冠病毒自由扩散，以便人们能够获得集体免疫的策略，是不可想象的。
谭德塞还说：“在公共卫生史上，从来没有过把集体免疫作为应对疫情的策略，更不用说是应对全球性的疫情了。不论是在科学上还是道德上，这都是有问题的。”
针对各方关注的新冠疫苗问题，世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦表示，全球各地的新冠疫苗临床试验进展都令人鼓舞，目前约有40种疫苗已处于临床试验中，其中10种已进入三期临床试验，预计未来6至12个月将有多个疫苗临床试验出结果。
此外，已有超过180个国家和地区做出承诺加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，参与的人口总量已占全球人口的90%。
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