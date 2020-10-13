农业农村部紧急部署第16号台风防御 确保农业生产安全

中新网10月12日电 据农业农村部网站消息，今年第16号台风目前位于海南省万宁市以东的南海中部海面上，将于10月13日晚在海南岛东部到广东雷州半岛一带沿海登陆。农业农村部高度重视，紧急部署台风防御工作，要求湖南、广东、广西、海南、贵州、云南等地农业农村部门切实做好台风防御和灾后生产恢复工作，减轻灾害损失，确保农业生产安全。

包括以下几个方面：狠抓责任落实。当前华南晚稻处于灌浆期、正值产量形成的关键时期，渔业正处于秋季渔汛生产旺季。台风带来的强风、大浪、暴雨可能导致低洼农田积水、作物或水产养殖池塘受淹，对成熟作物收晒也极为不利。各级农业农村部门要立足抗灾夺丰收，把防范台风作为当前的紧迫任务，强化领导，明确责任，及早部署，狠抓落实，确保责任到人、措施到位，确保农业生产安全。

加强监测预警。切实加强与气象、应急、海洋、水利等部门的沟通会商，做好应急值守，紧盯第16号台风移动路径，密切关注灾情发展，充分利用广播、电视、报纸、手机、网络等媒体，及时发布预警信息和防御措施。加强灾情和救灾措施落实情况调度，确保信息畅通。第一时间将灾害预警信息通知到相关海域的渔船和人员；及时报告渔船进港、渔民撤离上岸、渔政船待命等防御措施准备情况。

推进科学防灾。立即动员相关海域作业渔船和养殖人员尽快回港或就近避风、避浪，落实编组生产制度，及时加固维护渔港设施和堤坝，做好养殖设施防护等各项工作，确保人员生命安全。加强在港渔船管理，积极排查清理事故隐患。组织农民及时收获已成熟作物，抓紧加固果树、大棚和畜禽圈舍等农业生产设施，及时清理疏通田间沟渠和畜禽场排水系统，防止发生大面积内涝。指导农垦企业、学校、医院等单位做好相关防范工作。

狠抓生产恢复。组织专家因地制宜制定救灾和生产恢复方案，帮助和指导农民开展生产自救。加大机具和人力投入，及时排涝除渍。加强肥水管理，促进受灾作物恢复生长。搞好种子、种苗、化肥、农药、疫苗等生产资料调剂调运，做好受灾畜牧养殖场户的补栏畜禽种苗调运和生产技术指导。尽快修复台风损毁的港口、堤坝、渔船、鱼塘和养殖设施，帮助养殖户及时补充被冲走的鱼苗。加强灾区动物疫病防控和农作物病虫害监测防治，做好灾后消毒和死亡动物无害化处理，防止灾后重大动物疫病、人畜共患传染病和农作物病虫害暴发流行。督促有关保险机构对参保渔船等设施和农作物尽快定损理赔。