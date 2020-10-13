全球航空业遇疫情挑战 专家：登机前筛检恐成新常态

中新网10月12日电 据“中央社”报道，新冠肺炎疫情重创全球航空业，专家分析称，旅客登机前的快速病毒检测，恐成为疫情下的“新常态”。随着检测技术在速度、准确度等方面的进步，这在未来航空业将扮演重要角色。

据报道，国际航空运输协会(IATA)亚太区主管艾伯特(Albert Tjoeng)表示，全球航空业正面临前所未见的危机。航空业2020年净损总额恐达840亿美元。他表示，“我们预期旅行需求将到2024年才会回复到2019年的水准。”

艾伯特强调，旅行前的健康监测是必要的，“随着检测技术在速度、准确度及规模方面的进步，这可能在未来的旅行扮演重要角色。”

不过，新加坡管理大学交通专家范平正表示，这类检测并非万无一失，感染初期的旅客检测结果可能呈现伪阴性。

艾伯特指出，检测应要搭配其他包括接触者追踪等方法。

另外，新加坡国立大学管理学院教授沃茨(Jochen Wirtz)表示，即使疫情过去，航空业新常态也可能包括测量乘客体温、机上佩戴口罩等。

沃茨预期，旅客将会习惯这些新做法，就像旅客习惯美国9·11恐袭事件后，机场新增的安全措施一样。