战胜一切艰难险阻的伟大力量

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记指出：“一个民族之所以伟大，根本就在于在任何困难和风险面前都从来不放弃、不退缩、不止步，百折不挠为自己的前途命运而奋斗。”当前，全国抗疫斗争取得重大战略成果，再一次彰显了中华民族能够战胜一切艰难险阻的伟大力量，极大增强了全党全国各族人民的自信心和自豪感、凝聚力和向心力。

党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。中国共产党的坚强领导和我国社会主义制度的显著优势，让我们能在任何困难和风险面前不放弃不退缩不止步。面对突如其来的严重疫情，以习近平同志为核心的党中央统揽全局、果断决策，统一指挥、全面部署，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。坚持人民至上、生命至上，全国一盘棋、上下一条心，排查救治不漏一人、不惜一切代价，救治的奇迹一次次被刷新。抗疫斗争的伟大实践再次表明，中国共产党是中国人民的主心骨、中华民族的中流砥柱、中国特色社会主义事业的领导核心。在抗疫斗争中，我国社会主义制度集中力量办大事的独特优势得到充分彰显，这是抵御一切风险挑战的坚强制度保障。历史和现实都告诉我们，只要毫不动摇坚持和加强党的全面领导，坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化，我们就一定能从容应对各种复杂局面和风险挑战。

人民是历史的创造者，人民是真正的英雄。中国人民不屈不挠的意志力和万众一心、共渡难关的凝聚力战斗力，是我们不放弃不退缩不止步、战胜前进道路上一切艰难险阻的力量源泉。伟大抗疫斗争让人们又一次见证了什么叫“遍地英雄”，什么叫“英雄辈出”。广大群众主动居家隔离，遵守防控规定、采取防范措施，克服前所未有的困难，显示出生命力的顽强、凝聚力的深厚、忍耐力的坚韧。生命重于泰山，救治争分夺秒，广大医务人员闻令而动、救死扶伤，挽救了大量生命，自身也承受了极限压力，有的同志甚至以身殉职。广大解放军指战员、武警官兵、公安干警奋勇当先，广大科研人员奋力攻关，数以百万计的社区工作者、快递小哥、环卫工人以及千千万万志愿者和普通人默默奉献。无数请战书、志愿书、红手印，无数短视频、短信息、表情包，记录了一个个感天动地的壮举，讲述了一个个催人泪下的故事，奏响了团结就是力量的时代凯歌和生命至上的英雄赞歌。这种充盈于全社会的正能量，彰显高度的责任意识、自律观念、奉献精神、友爱情怀，温暖患难中的人们，坚定人们战胜病毒的信心，铸就团结一心、众志成城的精神防线。

同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神，为以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神注入新的内涵、新的活力。伟大抗疫精神，既继承中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因，又赋予民族精神以科学的内涵、时代的因子，是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展，是中国精神的生动诠释。在伟大抗疫斗争中凝结升华的伟大抗疫精神，是我们不放弃不退缩不止步、夺取抗疫斗争全面胜利的强大动力，也是我们无惧风浪、奋勇向前的“硬核”支撑。大力弘扬包括伟大抗疫精神在内的中国精神，勇于开顶风船，敢于攻坚克难、善于化危为机，我们就能如期实现全面建成小康社会的奋斗目标，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向着第二个百年奋斗目标奋勇前进。

（作者为中宣部“学习强国”学习平台总编辑）

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 09 版）