新冠病毒在光滑表面可存活28天

据澳大利亚联邦科学与工业研究组织官方网站消息，该组织研究人员在澳大利亚疾病预防中心的一项实验表明，新冠病毒在低温和非多孔表面或光滑表面（如玻璃、不锈钢、乙烯基塑料）上存活时间更长。在20℃条件下，新冠病毒可以在钞票、玻璃（例如手机屏幕）和不锈钢等常见表面上存活长达28天。该研究结果发表于最近的《病毒学杂志》。

澳大利亚疾病预防中心副主任黛比·伊格斯博士表示，相比之下，在类似的实验中，甲型流感病毒只能存活17天。这也侧面证明了新冠病毒的顽强生命力。“我们的结果表明，新冠病毒可以在物体表面长时间保持感染性。这需要加强定期洗手和清洁物体表面等好习惯的培养。”伊格斯博士说。

伊格斯博士表示，虽然在病毒传播中，表面传播的确切作用、表面接触程度和获致感染所需病毒数量都尚未确定，但对于在高接触地区制定风险缓解策略来说，确定新冠病毒在物体表面能存活多久至关重要。

澳大利亚联邦科学与工业研究组织首席执行官拉里·马歇尔博士表示，“确定新冠病毒在物体表面能够存活的时间，可以使我们更准确地预测和减缓其传播，并更好地保护人群。”

此外，研究人员还在30℃和40℃下进行了进一步的实验，发现新冠病毒存活时间随着温度的升高而减少。（实习记者卢子建）