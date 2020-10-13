品过茶品过酒，但“品水”是个啥操作

刚刚过去的中秋，不知道你有没有对着圆月吃上一口香甜的月饼，再品上一壶好茶。说起品茶似乎有很多讲究，但你是否知道不光茶能品，水也能品。不久前，成都环境集团所属自来水公司的一位90后品水师就在网上火了。那么水到底是如何品的？又能品出什么呢？10月10日，科技日报记者走近“品水师”，带你一探究竟。

品水师是这样工作的

《生活饮用水标准检定法》将水的嗅味分为6个等级。0级无任何嗅味；1级嗅味微弱；2级嗅味弱；3级嗅味明显；4级有显著臭味；5级具有较为强烈的恶臭或异味。

普通人只能辨别2—5级水，而0—1级的水，恐怕只有嗅味敏感的品水师才能够辨别。

“我们平时的工作就是对生产过程中的水进行取样，然后做嗅味检测，如果发现异常，我们会根据公司的应急处置预案进行处理。”成都环境集团所属自来水公司首席“品水师”王兰英说。

品水师的品水过程可以概括为“一闻，二尝，三观色”。“闻，取水样后，根据不同的检测需求，分冷水嗅味检测和热水嗅味检测；尝，水取样过后就要进行品尝，尝自来水的‘味道’；观色，在对各环节的水取样过后，进行比色管比对，看水的色度。”王兰英说。

随后，王兰英给记者演示了品水的过程。在她面前的5根水管里，分别流淌着水厂生产过程中重要环节的水样，她先提取其中4份水样加热至微沸后，通过嗅觉检测其是否有异味；然后拿起量杯从第五个管子中接一杯出厂水，含入口中进行感知；再将先前提取的水样与色度系列标准进行对比，确定水样色度，最后将嗅味和色度检测结果记录在册，而这样的一套检测流程，王兰英和同事每半小时就要做一次。

品水师是这样炼成的

以前，成都环境集团所属自来水公司的嗅味检测工作都是由水厂化验室人员、一线运行值班员兼职完成的。由于人的嗅觉和味觉灵敏度存在差异，可能影响检测结果的准确性。为了进一步把好自来水水质安全关，近年来，该自来水公司建立了嗅味检测能力测评机制，从公司水厂运行和化验岗位细分出品水师。

王兰英就是由一名运行值班员经过反复训练和强化嗅味辨识，在4万余次的嗅味检测中建立起条件反射，并在接受化验知识的专业训练、嗅味检测能力测评等层层考验后，成为一名品水师的。

严格的检测流程，也对品水师提出了高要求。为了保持嗅觉灵敏、味觉辨识度高，“品水师不能吸烟，不能使用香水、气味芳香的护肤品，不能食用具有气味的调味品（如大蒜），避免接触强烈挥发气味的物品（如汽油、柑橘）等。”王兰英说，除了这些条条框框以外，要想成为一名合格的品水师，还要嗅觉灵、味觉辨识度高、视觉好，并且要细心、耐心、有高度责任感。“因为工作要靠鼻子和嘴巴，所以日常生活中要对它们精心呵护。”

品水师是仪器无法替代的

据了解，符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》106项指标限值的自来水，才是合格的自来水。而合格的自来水应是无色、无味、无嗅（除正常氯味以外）的液体。

但有人可能会问：现在有很先进的仪器可以检测水的质量，还需要品水师做什么呢？

首先，在《生活饮用水卫生标准》列出的106项水质标准中，自来水绝大部分指标都可以通过各种分析仪器和设备来进行检测。但其中有一项嗅味感官指标，需要根据人的嗅觉和味觉进行感知和识别，目前还没有仪器设备可以取代人的这两种感官能力，必须通过人工检测完成。其次，饮用水不像香水、榴莲等有浓郁气味，因此饮用水的嗅味等级判别比较困难。正因如此，才需要品水师这个职业。

“不同于品酒师和闻香师是判断酒和香水本身具有的特殊味道和气味，品水师的主要任务是识别自来水中除正常氯味以外的其他任何异常气味和味道。”成都环境集团所属自来水公司相关负责人解释说，品水师更像是一个预警员，相比仪器检测，一定程度上可以更直接、快速地综合评判水质风险，以便快速处置。（记者 盛 利）