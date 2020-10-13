越是防控局面向好 越不能麻痹大意

全球疫情持续蔓延，境外输入压力一直存在。外防输入，内防反弹，仍是当前疫情防控重点。十一长假后出现局部疫情，有旅行史人员要主动按要求排查疫情，相关部门还可以借助大数据参考划定防疫重点范围。各地防疫部门对有旅行史人员做到“心中有数”，为进一步防控做好数据信息分析，有的放矢，精准施策，提高效率。

十一长假后，青岛市新增新冠肺炎本地确诊病例值得警惕。截至10月11日23时，青岛市共发现6例确诊病例，6例无症状感染者，目前所有确诊病例和无症状感染者均与青岛市胸科医院高度关联。疫情发生后，应急响应机制迅速启动，5天内核酸检测将覆盖青岛市600万市民。（相关报道见05版）

近一段时间，我国疫情防控局面整体向好，在疫情防控常态化条件下欢度十一长假，给人们带来经济加快复苏的乐观情绪。但越是在局面向好时刻，越不能麻痹大意，疫情防控这根弦还没有到完全放松的时候。从全球疫情形势看，综合多方面因素，新冠疫情秋冬季反弹已经开始，第二波疫情已拉开序幕。世界卫生组织10日发布数据显示，全球单日新增确诊病例数连续3天创新高。

新冠病毒的活性与季节密切相关，秋冬气温下降，病毒活性升高，容易造成疫情在秋冬季反复。虽然人类应对新冠疫情经验不断积累，死亡率已在下降，但防控一旦放松，病毒反复发作和扩散的风险会随之增加。我国已进入常态化疫情防控阶段，全国范围内基本没有本土确诊病例传播，由于全球疫情持续蔓延，境外输入压力一直存在。外防输入，内防反弹，仍是当前疫情防控重点。

此次青岛市出现局部疫情，大规模核酸检测“动态清零”行动第一时间展开，同时，国内多地疾控中心也都迅速作出应急响应。青岛市民连夜做核酸检测，与国内多地发布旅行提示、旅居史排查等措施表明，疫情防控常态化已融入日常生活，成为防疫行动自觉。从个人层面看，市民配合排查主动性越来越高，自我防护意识越来越强；从服务管理层面看，相关部门应急响应速度越来越快，应对手段越来越熟练。

目前流调工作还在进行中，尚不能确定传染链源头，但无论个人还是相关部门这种迅速应急响应行动，也表明每一个参与者都有主观意愿维护我国当前得来不易的战疫成果。希望以最快速度控制住局部疫情，将影响降至最小程度，保护经济加快复苏的内外部环境，继续推进中国经济稳步回升。

青岛是热门旅游城市，十一长假后出现局部疫情，有旅行史人员要主动按要求排查疫情，相关部门还可以借助大数据参考划定防疫重点范围。如两节期间，青岛市共接待400多万游客，这些游客分别有多少人是从山东省内、或是其他省市旅游往返，各地防疫部门都能做到“心中有数”，为进一步防控做好数据信息分析，有的放矢，精准施策，提高效率。

在疫情防控常态化下，进一步放开人员流动，得益于我国疫情防控取得的重大战略性成果，也是社会经济生活回归正轨的必然趋势。十一长假经历是一次大的考验，有助于我们发现局部问题，堵住漏洞，也有助于我们在解决有针对性问题时，提升能力和水平。新冠疫苗上市之前和之后，我们仍需要为下一步国内、甚至全球逐渐开放流动做好积极准备和应对。

自9月3日起逐步恢复部分国际客运航班直航北京以来，整体上看，恢复直航工作平稳有序，输入风险较低且可防可控。11日0时至24时，北京新增报告1例境外输入确诊病例。无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者。北京时刻面临零星病例输入，外防输入、内防反弹工作一刻也不能放松。下一步，北京还将在持续筑牢“外防输入”防线基础上，稳妥有序扩大人员往来规模。

因疫情防控工作需要，2020上海合作组织国际投资贸易博览会暨青岛·上合国家客厅启用仪式延期举行。青岛发生局部疫情的医院是收治新冠肺炎的定点医院，医护人员未发现感染，陪护人员、家属等切记提高警惕，吸取教训，戴口罩、勤洗手、保持社交距离，做好个人防护，切勿麻痹大意。