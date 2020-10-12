企鹅杏仁：串联患者旅程，赋能基层医疗

10月10日，由亿欧大健康主办的“天府健谈 2020 CHS 第五届中国大健康产业升级峰会”在成都·中国西部国际博览城举办。企鹅杏仁集团CEO王仕锐应邀出席并发表题为“串联患者旅程，赋能基层医疗”的主题演讲，重点阐述了企鹅杏仁以家庭医生为核心的一站式患者旅程，并通过“六云联动”，深度运用于基层医疗的多个场景，打通基层医疗服务闭环，全面赋能基层医疗。

当晚，峰会揭晓了2020中国大健康产业创新系列奖项，企鹅杏仁集团凭借领先的全国网络布局和丰富的互联网医疗运营能力，再度斩获“最佳非公医疗创新企业”10强。

一站式医疗健康旅程，重塑患者就医体验

王仕锐提到：“从患者角度来看，真正要自己能够把所有的最好的、最适合他的医疗能力和服务全部集齐，是一个非常难的事情。所以我们想做的事情，就是搭建一个平台，让所有最好的、最适合患者医疗服务能力，能够向患者聚拢。 ”

企鹅杏仁打造以家庭医生服务为核心的价值闭环，以大数据、人工智能等科技赋能医疗，从诊前、诊中、诊后的维度，线上到线下的维度，用两个维度打通了整个医疗服务闭环，为社康、诊所、线上平台、企业客户等患者，构建线上线下融合的一站式医疗健康服务体系，将服务全方位渗透到用户的整个医疗健康旅程。

六云联动，提升社康综合能力

2020年是特殊的一年，疫情突发给了医疗行业更多思考。大型公立医院是疫情的中流砥柱，而在王仕锐看来，基层医疗在防控中起到了“守门人”的关键作用，而疫情也让社康中心与企鹅杏仁达成了新的联结。

“受疫情与疫情期间国家政策的启发，我们对中国的分级诊疗体系有了全新的理解。三级医院、一/二级医院、社区卫生服务中心、互联网医院，将形成中国医疗的新布局。”互联网医疗凭借其延展可及性的优势，将形成分级诊疗的末梢补充。

企鹅杏仁在疫情后花了大半年的时间去做整合，力图将社康原本的“医、检、药、保、管”基础服务升级，搭建了“云医生、云护士、云检测、云医保、云药品、云影像”六云联动平台。将患者病程过程中的医生管理的数据、检验检测数据、用药数据、医保支付的数据、居家照看的智能数据等等上传平台，在企鹅杏仁构建的线上线下融合的生态体系内，形成完整的患者病程管理闭环以及高效的病程统计。

整合资源优势，打造医疗生态体系

截至目前，企鹅杏仁集团线上拥有45万名认证医生，线下拥有规模领先的诊所网络：超过130家门店，覆盖15个城市，包含全科诊所、专科诊所、手术中心和医务室等多种业态。同时，企鹅杏仁引入了药企、检验检测机构、保险公司等机构，通过这些终端的合作方案打造完整生态体系。

企鹅杏仁将围绕着两个核心：一，所有的场景都能够在线上线下有闭环、有连接，二，所有的数据能够有沉淀，形成下一代的电子病历。这样的模型，将从根本上形成以患者为中心的医疗健康服务闭环，也将会让未来的医疗AI进入新的阶段。