张文宏：青岛疫情可通过扩大检测获得“动态清零”

人民网济南10月12日电 （邢曼华）上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏12日在其微博上发表文章，题目为《美国签署大巴林顿宣言，中国青岛实施全民检测，在不平衡中看到共同点》，文中提到，即便出现青岛局部疫情，也可以通过扩大检测来获得“动态清零”。实现最具成本效益的抗疫效果。全文如下：

在全球疫情不平衡之际，会出现观念上的撕裂。此时保持我们的战略定力，在不平衡中看到共同点也非常重要。这个共同点就是如何对脆弱人群实施保护的同时逐渐开放国家和世界。

世界在经受着新冠大流行，经过长达9个月的世界关闭与部分停摆，也仅换来目前的局面。长期维持世界的停摆，势必会带来卫生健康相关和经济政治相关的不良结局。《大巴林顿宣言》提到，在疫苗问世之前，继续采取封锁措施，将造成不可挽回的损失，而弱势群体，首当其冲。大巴林顿宣言只是提到了卫生健康的损害，还没有提到其他，但是全球来讲，不得不接受大流行的现实，并提供最低成本的群体免疫就成为最优选项。

划定重点保护人群，同时降低群体免疫阈值，未来是全球不得不接受的现实。

中国由于早期抗疫比较成功，目前全国范围内基本没有本土传播病例，即便出现青岛这样的局部疫情，也可以通过扩大检测来获得“动态清零”。实现最具成本效益的抗疫效果。

就像早期抗疫各国国情不同不能互抄作业，现在全球抗疫进入深水区，也不能互抄作业。中国既要维持目前的抗疫成果，也要为下一步全球的逐渐开放做好准备。目前全球采取比较统一的入境检测与隔离措施，中国也不例外。这段时间窗口是中国制定战略应对的黄金窗口。

中国的疫苗研发目前显示比较好的进度和态势，通过疫苗保护和扩大检测与检疫，中国应该能应付不断改变的世界。