热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

张文宏：青岛疫情可通过扩大检测获得“动态清零”

2020年10月12日16:16 来源：人民网-山东频道

　　人民网济南10月12日电 （邢曼华）上海复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏12日在其微博上发表文章，题目为《美国签署大巴林顿宣言，中国青岛实施全民检测，在不平衡中看到共同点》，文中提到，即便出现青岛局部疫情，也可以通过扩大检测来获得“动态清零”。实现最具成本效益的抗疫效果。全文如下：

　　在全球疫情不平衡之际，会出现观念上的撕裂。此时保持我们的战略定力，在不平衡中看到共同点也非常重要。这个共同点就是如何对脆弱人群实施保护的同时逐渐开放国家和世界。

　　世界在经受着新冠大流行，经过长达9个月的世界关闭与部分停摆，也仅换来目前的局面。长期维持世界的停摆，势必会带来卫生健康相关和经济政治相关的不良结局。《大巴林顿宣言》提到，在疫苗问世之前，继续采取封锁措施，将造成不可挽回的损失，而弱势群体，首当其冲。大巴林顿宣言只是提到了卫生健康的损害，还没有提到其他，但是全球来讲，不得不接受大流行的现实，并提供最低成本的群体免疫就成为最优选项。

　　划定重点保护人群，同时降低群体免疫阈值，未来是全球不得不接受的现实。

　　中国由于早期抗疫比较成功，目前全国范围内基本没有本土传播病例，即便出现青岛这样的局部疫情，也可以通过扩大检测来获得“动态清零”。实现最具成本效益的抗疫效果。

　　就像早期抗疫各国国情不同不能互抄作业，现在全球抗疫进入深水区，也不能互抄作业。中国既要维持目前的抗疫成果，也要为下一步全球的逐渐开放做好准备。目前全球采取比较统一的入境检测与隔离措施，中国也不例外。这段时间窗口是中国制定战略应对的黄金窗口。

　　中国的疫苗研发目前显示比较好的进度和态势，通过疫苗保护和扩大检测与检疫，中国应该能应付不断改变的世界。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

警惕孩子近视的六大前兆，收下这份“护眼全攻略”！   孩子在看电视或黑板时，会习惯性“眯眼”；看书或玩手机时，会不由自主地靠近目标；长时间用眼后，还会时不时地用手揉眼睛或频繁眨眼……这些近视征兆，作为家长是否有所注意？对此，人民健康网联合国家卫生健康委员会共同举办“在线访谈”，邀请相关专家为大家普及近视防控的科普知识，指导家庭和儿童青少年做好近视防控。 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn