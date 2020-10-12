傅小龙：放疗耐受性管理让III期肺癌患者获益

在III期非小细胞肺癌的免疫治疗中，同步放化疗也是目前的标准治疗中的重要一环。在放疗的耐受性管理与临床实践上，近日，上海市胸科医院放疗科主任、肿瘤放射治疗学博士傅小龙分享了专业的见解。

傅小龙解释说，III期非小细胞肺癌是异质性比较大的一组肺癌，目前来看，疗效也相对比较差，总体的5年生存率在10%到30%这个范围之内。对于III期患者的治疗，要结合更多的多学科综合性讨论，才能让这部分患者得到最有效和最充分的治疗方法和策略。

傅小龙称，III期患者的治疗主要分为两大类，一大类是以手术为基础的多学科综合性治疗；另外一大类是以放疗为基础的多学科综合性治疗。III期患者的治疗，在过去相当长的时间里，所取得的进步和变化非常有限。近年来，免疫治疗作为巩固治疗，特别是对无法手术或者拒绝手术的III期患者，在同步放化疗之后，进行免疫治疗，取得了明显的进步。

傅小龙指出，在过去的“化疗药物时代”，同步放化疗是有效的，而且疗效水平是最高的，既优于序贯化放疗，也优于单纯的放射治疗。对III期患者中可以手术的患者，需根据术后的状态来选择术后的辅助性治疗，有些情况下需要应用到放射治疗。在手术切除不完全，或者是手术切除状态不确定的情况下，多数需要考虑选择放射治疗作为巩固性的治疗以提高临床的疗效。对于手术完全切除干净的这组人群，术后病理显示出是同一侧纵隔淋巴结转移的N2患者，术后的辅助放疗也提高了患者的局部控制率和生存疗效，至少在部分患者中的表现是明显和稳定的。对于不可手术或者拒绝手术的III期患者，更加需要强调同步放化疗之后加上免疫治疗，这也是目前的标准治疗。

“因此，局部治疗在这之中占了非常重要的地位，在完成局部治疗之后，再加上免疫治疗，才能给患者带来明显的治疗效益。放射治疗技术的改进，也让许多患者从中获益，这是非常明显和突出的。”傅小龙表示。