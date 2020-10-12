打造全方位慢病防控新机制，慢病协同管理体系建设全面启动

2020年10月12日，由中国国际经济交流中心与龙岩紫荆创新研究院联合发起，中国慢病协同管理体系建设启动大会于北京、杭州、郑州、昆明四地同步举行，共有6家试点示范单位、50家评论员单位以及1000余家观察员单位参与。该项目将整合多方资源，探索相关政策的制定，建设平时与应急状态下的慢病协同管理体系，为患者构建全生命周期的健康保障和医疗支持，最终整体提升中国慢病的综合管理能力。

原卫生部疾病控制局副局长，慢病协同管理体系建设项目执委会孔灵芝主任表示：“后疫情时代，我们不仅要建立完善的应急管理制度与体系，实现资源合理配置。同时，还需加强基层的慢病管理能力建设，在平时状态下实现全面慢病分层管理。随着项目的开展，希望能逐步引领中国慢病管理向多部门协同支持、慢病全流程共管、政府与各界社会资源共同参与的全生命周期管理模式转变，同时为我国慢病领域政策的指导和制定提供决策依据。”

上海交通大学附属第六人民医院院长、慢病协同管理体系建设项目执委会副主任贾伟平教授表示：“对于慢病管理，实际上要以问题为导向才能建立一个更加适合中国现状的管理模式，不管平时状态还是应急状态，都要实行全流程共管，整合政府和社会的各界资源，通过政策保障，加强各部门之间的有效衔接和结合，建立基层医务人员的激励机制，实现信息化管理，这些是我国慢病管理亟待解决的问题，也是此次项目探索的方向。”

河南省永城市中心医院医疗健康集团党委书记、院长祝亮指出，经过近年来的探索和实践，基层县域的慢病管理仍然存在诸多亟待解决的问题，如基层医疗机构慢病管理专业人力资源不足，医生缺乏连续有效的监测数据，难以精准诊疗，各部门间尚未形成一体化的协作模式等。针对下一步的工作重点，河南省永城市人民医院医疗健康集团院长赵焕东表示，将以建立平时与应急协同的慢病协同管理体系为目标，探索组织、机构间的长效协作机制，依托互联网+物联网慢病数据采集平台，进一步整合资源，完善分级诊疗医疗服务模式，推动基层县域慢病管理的发展。

“作为项目支持方，赛诺菲将充分发挥自身长期在慢病管理领域积累的经验，尤其是多年来扎根县域的资源优势，我们希望能够改善患者的生活质量，并帮助县域及社区共建全生命周期的慢病管理。” 赛诺菲普药全球事业部中国区总经理兼中国区总裁贺恩霆博士表示：“为了逆转中国慢病蔓延的趋势，并在未来更好地满足中国人民的健康需求，我们将融合各方力量，建立多元化发展的医疗生态系统，不断推出整合创新的慢病解决方案，助力实现‘健康中国2030’。”